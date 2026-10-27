Mūžībā pavadīts ietekmīgais uzņēmējs Grigorijs Lučanskis. Atvadīties ierodas arī Raimonds Pauls
25. oktobra pusdienlaikā uz Rīgas Jaunajiem ebreju kapiem kuplā pulkā cits pēc cita ieradās Latvijā pazīstami uzņēmēji, baņķieri, politiķi, amatpersonas, mūziķi un citas personas, lai klātienē atvadītos no slavenā uzņēmēja Grigorija Lučanska, kas mūžībā devās 81 gada vecumā.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Lučanska draugs, uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, atklāja, ka Grigorijs mūžībā devies 20. oktobrī Vīnē. “Beidzamos 15 gadus diendienā bijām kopā, bet pazīstami esam kopš tiem laikiem, kad es vēl vadīju Rīgas ostas tranzīta kompāniju "Man-Tess". Grigorijs tieši tolaik bija iepazinies ar savu sievu Marinu. Esmu vairākkārt ciemojies pie Grigorija gan Vīnē, gan Maskavā. Viņam no pirmās sievas ir meita, kurai jau pašai ir divi bērni. Savukārt laulībā ar otro sievu dzimušas divas meitas un dēls, kas jau ir pilngadīgi un dzīvo Londonā."
"Savu draugu un viņa sievu sagaidīju lidostā, kad viņu jau pārveda uz Rīgu no Vīnes, kur Grigorijs aizgāja mūžībā. Mēs ar Gariku vēl pirms dažām dienām spēlējām kārtis, un viņam palika slikti. Izsaucām ātros, bet visa viņa slimības vēsture ir Vīnē, jo tur arī viņu ārstēja. Viņam bija arī onkoloģija, un uz Vīni viņš brauca veikt apstarošanu. Tāpēc arī viņu pārveda uz Vīni. Bet tad jau man piezvanīja un teica, ka ir aizgājis mūžībā. Mēs jau pēdējos divus gadus zinājām, ka ir slikti. Viņš arī bija pie manis aizvadītajos Jāņos. Visi jau bija sagatavoti, tikai nezināja, kad un kā, jo viņam bija diezgan liela slimību buķete.”
Lučanska vistuvākie cilvēki bija vēlējušies, lai ģimene, draugi, domubiedri un bijušie biznesa partneri pēdējās ardievas var pateikt bez foto kameru un mediju uzmanības, tāpēc bēru procesu uzraudzīja apsardze. Kad bija izskanējusi atvadu ceremonija un uzņēmējs guldīts zemes klēpī, daļa ļaužu devās uz "Hanzas peronu", kur notika piemiņas pasākums. Atvadas apmeklēja arī uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, kurš uz kapsētu bija atvedis arī Maestro Raimondu Paulu un viņa jaunāko mazmeitu Moniku Pedersenu.
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Atvadīties bija atnākuši arī Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Latvijas ebreju uzņēmējs, viens no lielākajiem Rietumu bankas akcionāriem Arkādijs Suharenko, Saeimas deputāts Gunārs Kūtris, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš ar sievu Ingrīdu, dziedātājas Dināra Rudāne un Laima Vaikule ar dzīvesbiedru Andreju, Latvijas bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu, eksbaņķieris Aleksandrs Lavents un daudzi citi.
Cilvēks, kurš Eiropā visātrāk nopelna naudu
Sarunā ar "Kas Jauns" Jūlijs Krūmiņš, pieminot draugu, atklāja: “Man ir grūti runāt par Gariku pagātnē. Grigorijs Lučanskis pasaulei bija uzņēmējs, cilvēks ar vērienu un sarežģītu biogrāfiju. Man viņš bija Gariks – draugs daudzu gadu garumā.
Viņa dzīvē bija augsti kāpumi un smagi kritieni, panākumi un pārbaudījumi. Par viņu daudz runāja, rakstīja un strīdējās. Taču neviena publiska biogrāfija nespēj ietvert visu cilvēku. Tajā allaž paliek neuzrakstīts tas, ko saglabā personiskās sarunas un kopā nodzīvotie gadi.
Mūsu draudzība pārdzīvoja dažādus laikus. Šodien atvadoties es domāju par to, cik daudz no paša dzīves aiziet līdzi ilggadējam draugam. Paliek atmiņas un tik daudz kas, ko vēl būtu gribējies pārrunāt. Ar gadiem saproti: draugus nevar aizstāt. Katram ir sava vieta tavā dzīvē, un tā arī paliek viņam. Paldies, Garik, par mūsu draudzības gadiem. Izsaku līdzjūtību ģimenei un visiem, kuriem viņa pietrūks.”
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Tagadējās Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā dzimušais Grigorijs Lučanskis bija starptautisks ebreju izcelsmes uzņēmējs, kurš savulaik dzīvojis arī Latvijā. Austrijā dibinājis ietekmīgo enerģētikas uzņēmumu grupu "Nordex", ieņēmis arī vadošus amatus Starptautiskajā rūpnieku un uzņēmēju kongresā, kā arī Krievijas Investīciju projektu un programmu centrā.
Pēc Maskavas Tērauda un sakausējumu institūta absolvēšanas Lučanski norīkoja darbā uz Latvijas PSR, kur 1974. gadā viņu iecēla par Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes (tagadējās Latvijas Universitātes) prorektoru administratīvi saimnieciskajos jautājumos, un viņš kļuva par jaunāko prorektoru Latvijā. Kā pats atzina, šajā laikā viņš jau nodarbojās ar uzņēmējdarbību, kas “pie varas esošajiem” neesot paticis. 1982. gadā Lučanski arestēja, apsūdzot par sociālistiskā īpašuma piesavināšanos 2564 rubļu apmērā, bet nākamajā gadā viņam piesprieda septiņu gadu cietumsodu, to izciest nosūtot uz Jēkabpili.
1985. gadā Lučanski atbrīvoja, norīkojot piespiedu darbā tautsaimniecības būvēs. Vēlāk slavenās agrofirmas "Ādaži" direktors Alberts Kauls Lučanski uzaicināja kļūt par savu vietnieku. Kad Latvijā 1989. gadā ieradās toreizējais PSRS Komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs, viņam izrādīja šo Latvijā vienu no turīgākajām saimniecībām, un viņš tai atļāva veikt ekonomisku darbību ārzemēs. Tad Lučanskis izveidoja PSRS pirmo nevalstisko ārējās tirdzniecības uzņēmumu "Ādaži Impex". Jau pēc gada tam bija apgrozījums ap 50 miljoniem dolāru, bet 1990. gadā Lučanskis Austrijā nodibināja uzņēmumu "Nordex", kas kļuva par pirmo uzņēmumu Rietumos ar PSRS kapitāla līdzdalību, savukārt Lučanskis strauji kļuva bagāts. Interneta ārēs sastopams apgalvojums, ka Lučanskis pat iekļuvis Ginesa rekordu grāmatā kā “cilvēks, kurš Eiropā visātrāk nopelna naudu”.
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