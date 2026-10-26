Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci.
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Šodien 18:50
Jau vairākas dienas meklē bezvēsts pazudušu nepilngadīgu meiteni - iespējams, viņa atrodas Valmierā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci, kuras atrašanās vieta nav zināma kopš 20. oktobra. Iespējams, jauniete atrodas Valmierā.
Meitene ir aptuveni 165 centimetrus gara, ar brūniem matiem pāri pleciem un gaišiem matiem pieres daļā. Viņa bija ģērbusies melnā virsjakā, tumšās džinsu biksēs un melnos “Adidas” sporta apavos. Līdzi jaunietei bija liela “Nike” sporta soma.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Adriānas iespējamo atrašanās vietu, ziņot pa tālruni 67086646 vai 112.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Adriānu Cēsnieci.