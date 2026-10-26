Neraugoties uz bažām par plūdiem, latviešu ceļotāji paveic iespaidīgu varoņdarbu Nepālā
Septiņi no desmit latviešu ceļotāju grupas dalībniekiem pagājušajā nedēļā sasnieguši Mera virsotni Nepālas Himalajos, informē ceļojumu uzņēmums "One Tribe".
Virsotne, kas atrodas aptuveni 6500 metru augstumā, tika sasniegta pārgājiena 11. dienā no rīta.
Kāpienu vadīja uzņēmuma "One Tribe" īpašnieks Kārlis Zemke, grupai palīdzēja vietējie Nepālas gidi. Pārējie trīs dalībnieki virsotni nesasniedza - divi no viņiem nokļuva līdz augstkalnu nometnei aptuveni 5800 metru augstumā, bet viens sasniedza 6000 metru atzīmi.
Pirms ceļojuma bažas radīja Nepālu skārušie plūdi un informācija par drošības situāciju valstī. Tomēr grupa no iecerētā kāpiena neatteicās. Plūdi skāra konkrētu valsts reģionu, kamēr citās teritorijās tūristu uzņemšana turpinās, norādīja uzņēmumā.
Neraugoties uz sākotnēji nelabvēlīgajām laika prognozēm, pārgājiena laikā nokrišņi netika novēroti. Kāpiena dalībnieki to veica, nelietojot aklimatizācijai paredzētos medikamentus.
Ceļojums sākās ar ierašanos Luklas lidostā, kas pazīstama ar sarežģītajiem nosēšanās apstākļiem. Tālāk grupa devās cauri Himalaju kalnu ciematiem, pakāpeniski tuvojoties Mera virsotnei.