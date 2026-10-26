Pagarina satiksmes ierobežojumus nobrauktuvē no Vanšu tilta uz Pils laukumu
Turpinoties Torņa ielas pārbūves darbiem līdz 6. novembrim pagarināti satiksmes ierobežojumi Pils laukumā. Transportlīdzekļu satiksmei būs slēgts Pils laukuma posms no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, līdz ar to nebūs iespējams nobraukt no Vanšu tilta Pils laukuma virzienā.
Saistībā ar Torņa ielas pārbūvi posmā no Jēkaba ielas līdz Arsenāla ielai no 29.oktobra līdz 6.novembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Pils laukumā, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Tāpat šajā periodā tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā.
Īpaši aicinām autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus nedēļas nogalē, kad Torņa ielas pārbūves radītie satiksmes ierobežojumi pārklāsies ar "Rīgas satiksmes" veiktajiem tramvaja sliežu pārbūves darbiem pie Latvijas Nacionālā teātra.
Tramvaja sliežu pārbūves darbu laikā pie Nacionālā teātra nedēļas nogalēs autotransporta kustība tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Darba dienās braukšanai ir pieejamas visas četras joslas – pa divām katrā virzienā. Darbi, kuru laikā nepieciešams samazināt braukšanas joslu skaitu, tiek organizēti brīvdienās, kad autotransporta plūsma ir mazāka.
Ņemot vērā abu būvdarbu vienlaicīgu norisi, nedēļas nogalē pilsētas centra un Vanšu tilta apkārtnē iespējama palēnināta satiksme. Autovadītāji aicināti savlaicīgi izvēlēties alternatīvus maršrutus, rēķināties ar papildu laiku ceļā un sekot izvietotajām ceļa zīmēm un satiksmes organizācijas izmaiņām.