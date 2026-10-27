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Šodien 10:55
Olainē aizvadīta izglītojoša lekcija par mākslīgā intelekta aģentiem
Olaines Kopstrādes telpās notikusī lekcija iepazīstināja dalībniekus ar mākslīgā intelekta aģentu praktisko pielietojumu ikdienas darbā un uzņēmējdarbībā. Tika parādīts, kā ar MI automatizēt uzdevumus, pārbaudīt informāciju un organizēt procesus, saglabājot cilvēka kontroli pār lēmumiem.
Ceturtdien, 24. oktobrī, Olaines Kopstrādes telpās norisinājās izglītojoša lekcija “Mākslīgā intelekta aģenti no čata līdz procesam, kas pats sagatavo, pārbauda un lūdz apstiprinājumu”.
Lekcijas laikā dalībnieki iepazinās ar mākslīgā intelekta aģentu iespējām un to, kā šīs tehnoloģijas var izmantot ikdienas darbā un uzņēmējdarbībā.
Tika pārrunāts, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt automatizēt uzdevumus, veikt informācijas pārbaudi un organizēt darba procesus, vienlaikus saglabājot cilvēka iesaisti un kontroli pār svarīgiem lēmumiem.
Lekcija sniedza iespēju paplašināt zināšanas par mākslīgā intelekta praktisko pielietojumu un tā sniegtajām iespējām darba efektivitātes uzlabošanā.