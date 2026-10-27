Liepājas muzejs piedāvā trīs jaunas muzejpedagoģiskās nodarbības
Liepājas muzejs un tā struktūrvienības aicina skolēnus uz trim jaunām muzejpedagoģiskajām nodarbībām, kurās var izzināt seno rakstību un kaligrāfiju, tapešu vēsturi un ornamentus, kā arī Otrā pasaules kara radītās pārmaiņas Liepājas pilsētvidē. Nodarbības iekļautas programmā “Latvijas skolas soma”, piedāvājot gan vēsturisku izpēti, gan radošas darbnīcas.
Liepājas muzejs un tā struktūrvienības aicina skolēnus uz trim jaunām muzejpedagoģiskajām nodarbībām. Liepājas muzejā skolēni varēs iepazīt seno rakstību un izmēģināt kaligrāfiju, Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams” – izzināt tapešu vēsturi un veidot ornamentus, savukārt Liepājas okupācijas muzejā – pētīt kara radītās pārmaiņas pilsētvidē.
Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, pieejama nodarbība “Senā ortogrāfija un kaligrāfija latviešu valodā”. Izmantojot muzeja krājumā esošos dokumentus un grāmatas, skolēni iepazīs rakstīšanas kultūru un glītrakstīšanas tradīcijas 19. gadsimtā.
Nodarbībā skolēni pētīs vēsturiskus rokraksta paraugus un iepazīs rakstāmrīku attīstību, atklājot, kā rakstīja un mācījās viņu vienaudži pirms vairāk nekā simts gadiem. Senie rokraksti mūsdienās bieži ir grūti salasāmi, taču to iepazīšana palīdz tuvoties pagātnes stāstiem.
Radošajā daļā skolēni rakstīs ar tinti un, izmantojot 19. gadsimta skolu glītrakstīšanas mācību materiālus, soli pa solim apgūs kaligrāfijas pamatvilcienus, veidos burtus un savienos tos vārdos. Skolēni arī pētīs, kā senajā rakstībā attēlots līdzskaņu mīkstinājums un veidoti burtu savienojumi, salīdzinot tos ar mūsdienu rakstību.
Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams” piedāvā nodarbību “Tapešu vēsture un ziedu motīvi 19. gadsimta tapetēs”.
Muzeja 19. gadsimta ekspozīcijā – Stenderu ģimenes dzīvoklī – skolēni iepazīs tapešu kolekciju un izzinās tapešu izgatavošanas vēsturi, materiālu daudzveidību un izmantotās tehnoloģijas no senatnes līdz mūsdienām.
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Tapešu vēsture ir stāsts ne vien par ornamentiem un dizainu, bet arī par tehnoloģisko izdomu, pārmaiņām patēriņa paradumos un mājokļa iekārtojumā. Skolēni uzzinās, kā no papīra vai auduma izgatavotos sienu pārklājumus rotāja augu, ģeometriski un figurāli raksti un kā rakstu un krāsu izvēle atspoguļoja attiecīgā laikmeta gaumi un kultūru. Nodarbībā tiks aplūkots arī tas, kā rūpniecības attīstība un jaunu tehnoloģiju ieviešana padarīja tapetes pieejamākas plašākai sabiedrībai.
Radošajā daļā skolēni veidos ornamentus, izmēģinās drukas bloku izgatavošanu un radīs paši savu tapetes fragmentu. Savukārt Liepājas okupācijas muzejs aicina uz nodarbību “Otrā pasaules kara pirmie postījumi Liepājā”. Izmantojot Liepājas muzeja krājuma fotogrāfijas un Liepājas okupācijas muzeja izstādes materiālus, skolēni iepazīs Liepāju pirms kara un uzzinās, kā karadarbība no 1941. gada 22. līdz 29. jūnijam mainīja pilsētas apbūvi.
Praktiskajā daļā skolēni pētīs fotogrāfijas, kurās redzami 1941. gada postījumi, pilsēta padomju okupācijas periodā un mūsdienās. Meklējot attēlos saglabājušos orientierus, viņi atpazīs pilsētas vietas, salīdzinās pārmaiņas un noskaidros, kas pilsētvidē saglabājies, kas zudis un kas tapis vēlāk.
Nodarbība rosinās izprast pilsētvidi kā kultūrvēsturisku liecību un fotogrāfiju kā vēstures avotu. Skolēni attīstīs prasmi vērot, salīdzināt un kritiski izvērtēt vizuālo informāciju, atklājot, kā vēsturiskie notikumi mainījuši Liepāju.
Visas trīs nodarbības iekļautas kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”.
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Plašāka informācija un pieteikšanās nodarbībām, zvanot pa tālruni: 29 605 223 vai rakstot uz e-pastu: inga.ziverte@liepaja.lv.