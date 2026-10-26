Pārvadā nelegālos migrantus un pats bez derīgas uzturēšanās atļaujas: Valmieras novadā noķer Baltkrievijas pilsoni ar "dzīvo kravu"
Svētdien Valmieras novadā robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju – Baltkrievijas pilsoni, kuram pašam nebija uzturēšanās atļaujas.
Valsts policijas amatpersonas uz autoceļa apturēja BMW markas automašīnu, kuru vadīja Baltkrievijas pilsonis. Pārbaudot transportlīdzekli, tā salonā konstatētas četras personas bez derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Tāpat konstatēts, ka Baltkrievijas pilsonis uzturas Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas, kuru bija noteiktais pienākums aizpildīt 48h pirms iebraukšanas Latvijā. Kā arī personai nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, pavēstīja Valsts robežsardze.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “Vilkatis”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 170 kriminālprocesus (no kuriem 74 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 120 personām. Par minētajām darbībām personas tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu uz pieciem gadiem; citā lietā – uz 6 gadiem un 1 mēnesi.