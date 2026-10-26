Saldū viesojusies sadraudzības pilsētas Bahmutas delegācija no Ukrainas
Saldū viesojās Bahmutas pašvaldības delegācija, stiprinot sadarbību izglītības, iedzīvotāju atbalsta un drošības jomās, kā arī daloties pieredzē par pakalpojumu nodrošināšanu kara apstākļos. Vizīte iezīmēja solidaritāti ar Ukrainu, apliecinot pašvaldību noturību un kopīgas mācības krīžu pārvarēšanā.
Šonedēļ Saldū viesojas Saldus novada sadraudzības pilsētas Bahmutas (Ukraina) delegācija – Bahmutas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Oksana Karpecs un Attīstības pārvaldes vadītāja, kā arī Bahmutas atbalsta centra vadītāja Dņipro pilsētā Natālija Otiunina.
Vizītes laikā viešņas tikās ar Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniekiem Intu Vanagu un Raivi Zīrupu, pašvaldības izpilddirektori Nelliju Kleinbergu un Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Inesu Roli. Tikšanās laikā pārrunāta līdzšinējā sadarbība un tās turpmākās attīstības iespējas. Bahmutas pārstāves pašvaldības vadības vārdā pateicās Saldus novadam par iespēju Ukrainas bērniem piedalīties nometnēs Saldū, ļaujot viņiem kaut uz brīdi izrauties no kara ikdienas.
Delegācija iepazinās arī ar Saldus novada pašvaldības darbu, apmeklējot Sociālo dienestu, Pašvaldības policiju un daudzfunkcionālo centru “Jumis”. Viešņas guva ieskatu šo iestāžu pieredzē un īstenotajos pasākumos iedzīvotāju atbalsta un drošības jomā.
Brocēnu vidusskolā delegācija iepazinās ar Ukrainas bērnu un jauniešu integrācijas pieredzi Latvijas izglītības sistēmā, īstenotajiem atbalsta pasākumiem un izaicinājumiem.
Dalās pieredzē par pašvaldības darbu kara apstākļos
20.oktobrī Bahmutas pārstāves piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā seminārā “Pašvaldību noturība un pakalpojumu nepārtrauktība krīzēs: mācības no augusta vētras un Ukrainas”, kurā dalījās pieredzē par pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu kara apstākļos.
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Seminārā ar skaudriem, bet vienlaikus iedvesmojošiem stāstiem dalījās Ukrainas Čuhujivas un Bahmutas pašvaldību pārstāves. Arī kara apstākļos šīs pašvaldības turpina nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, izglītību un atbalstu, tostarp pazemes patvertnēs un attālināti.
Kā uzsvēra Bahmutas pašvaldības pārstāve Oksana Karpecs: “Var izslēgt gaismu, bet nevar izslēgt cilvēku noturību.”
Semināra otrajā daļā dalībnieki devās izpētes vizītē uz Kuldīgā jaunatklāto Katastrofu pārvaldības centru, iepazīstot tā darbību un iespējas krīžu pārvaldībā.
Drošība ir nepārtraukts darbs, un pieredzes apmaiņa palīdz pašvaldībām mācīties citai no citas, stiprināt gatavību krīzēm un nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību arī sarežģītos apstākļos.
Iepazīst Latvijas kultūru un skaistākās vietas
Vizītes laikā Bahmutas delegācija apmeklēja arī Solveigas Dzenes daiļdārzu, baudot tā skaistumu un krāšņo saulrietu. Ceļā uz Rīgu viešņas Jūrmalā pastaigājās gar jūras krastu, gūstot mieru un spēku turpmākajām dienām.
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Rīgā delegācijas pārstāves izstaigāja Vecrīgas ieliņas un baudīja baleta izrādi “Pie zilās Donavas”.
Saldus novadam un Bahmutai ir svarīgi turpināt sadarbību, dalīties pieredzē un sniegt savstarpēju atbalstu. Šī vizīte vēlreiz apliecina, cik nozīmīga ir pašvaldību sadarbība, solidaritāte un cilvēciskais atbalsts laikā, kad Ukrainas iedzīvotāji ik dienu saskaras ar kara radītajiem izaicinājumiem.