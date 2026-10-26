Liepājas Reģionālā slimnīca aicina onkoloģiskos pacientus pievērst uzmanību svarīgai informācijai
Liepājas Reģionālā slimnīca izplatījusi svarīgu paziņojumu onkoloģiskajiem pacientiem, aicinot viņus iepazīties ar aktuālo informāciju un pievērst uzmanību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā.
1. Saistībā ar onkoloģisku saslimšanu:
- konsultācijai pie onkologa – ķīmijterapeita jāpiesakās, sazinoties ar onkoloģisko pacientu koordinatoru pa tālruni 25617170, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.30.
- konsultācijai pie onkoloģijas ginekologa, sazināties ar onkoloģisko pacientu koordinatoru pa tālruni 25617170, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.30.
Lai saņemtu onkoloģijas ginekologa konsultāciju, ir nepieciešams iepriekš izrakstīts ģimenes ārsta nosūtījums e-veselībā.
2. Gadījumos, kad onkoloģiskam pacientam nepieciešami izmeklējumi, pirms zvanīt onkokoordinatoram, Jums jābūt jau izrakstītam ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumam e-veselībā.
Bez elektroniska nosūtījuma, onkokoordinators pacientu uz izmeklējumiem nepieraksta.
3. Gadījumos, kad onkoloģisks pacients saņēmis KONSĪLIJA slēdzienu CITĀ veselības aprūpes iestādē, nepieciešams šī dokumenta kopiju nodot onkoloģisko pacientu koordinatoram.
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Konsīlija slēdzienu var iesniegt: nosūtot to elektroniski uz onkoloģisko pacientu koordinatora e-pastu; rigonda.kalna@liepajasslimnica.lv vai nodot personīgi, iepriekš sazinoties pa tālruni: 25617170.
Tas nepieciešams, lai tālāk koordinētu ārstēšanas procesu, atbilstoši konsīlija slēdzienam.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Liepājas Reģionālās slimnīcas onkoloģisko pacientu koordinatoru.