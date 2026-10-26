Par Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Judinu sūdzība iesniegta arī Valsts darba inspekcijā
Valsts darba inspekcija (VDI) saņēmusi iesniegumu par Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Andreja Judina (JV) iespējamu neatbilstošu attieksmi pret kādu Saeimas darbinieci, paziņoja VDI pārstāvis Dainis Deigelis. VDI veic saņemtajā iesniegumā norādīto apstākļu izvērtēšanu atbilstoši savai kompetencei.
Iesnieguma izskatīšana vēl turpinās, tādēļ VDI nesniedz plašākus komentārus par lietas apstākļiem vai iespējamiem pārkāpumiem. Secinājumus būs iespējams izdarīt pēc visu būtisko apstākļu izvērtēšanas, norādīja Deigelis.
Kā ziņots, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, izskatot deputātu ētikas kodeksa lietu pret Judinu, kuram pārmesta iespējama neatbilstoša attieksme pret Saeimas darbinieci, nolēma izteikt rakstisku brīdinājumu.
Komisija bija saņēmusi deputātes Lindas Liepiņas (LPV) iesniegumu par iespējamu Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu. Iesniegums balstīts uz Saeimas darbinieces iesniegumā pausto informāciju.
Valsts policija apstiprināja, ka policija ir saņēmusi iesniegumu par Judinu un sākusi resorisko pārbaudi. Savukārt Saeimas administrācija iepriekš informēja, ka ir saņēmusi darbinieces iesniegumu un veic tajā norādīto apstākļu pārbaudi. Līdz izvērtējuma noslēgumam administrācija atturas izdarīt secinājumus par iesaistīto personu rīcību.
Judins aģentūrai LETA kategoriski noliedzis pārmetumus par vardarbību, mobingu un bosingu, uzsverot, ka viņš tikai kritizējis darbinieci par zemu darba kvalitāti. Komentējot komisijas lēmumu, Judins apgalvoja, ka tas pieņemts, neveicot faktu pārbaudi, un pauda nodomu vērsties Satversmes tiesā.