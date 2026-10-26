Saldus novadā prezentēts prevencijas plāns bērnu aizsardzībai no seksuālas izmantošanas
Saldus novadā prezentēts bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plāns, kas paredz stiprināt speciālistu sadarbību, uzlabot risku savlaicīgu pamanīšanu un pilnveidot preventīvos pasākumus drošākas vides veidošanai. Iniciatīvu atbalsta “Centrs Dardedze” un valsts institūcijas, uzsverot koordinētas rīcības nozīmi bērnu aizsardzībā.
Saldus novadā izstrādāts prevencijas plāns bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai, lai stiprinātu speciālistu sadarbību, pilnveidotu preventīvos pasākumus un veidotu bērniem drošāku vidi. Plāns tika prezentēts šodien, 23. oktobrī, konferencē “Kopā bērnu drošībai: Saldus novada prevencijas plāns bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai”, kas pulcēja dažādu jomu speciālistus, kuri ikdienā strādā ar bērniem un ģimenēm.
Dati liecina, ka no seksuālas izmantošanas bērnībā cieš katra piektā meitene un katrs septītais zēns (UNICEF, 2024), taču liela daļa šo gadījumu paliek neatklāti. Lai efektīvāk novērstu bērnu seksuālu izmantošanu, būtiska ir savlaicīga risku pamanīšana, speciālistu izpratne par iespējamiem apdraudējumiem un koordinēta rīcība.
Konferences atklāšanā Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta pārstāve Vita Vīlistere un Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības, sabiedrības un nevalstisko organizāciju sadarbības jomā Kristīna Maslovska uzsvēra bērnu aizsardzības nozīmi un nepieciešamību pēc mērķtiecīgas, savstarpēji saskaņotas rīcības.
“Bērnu drošība un tiesības uz drošu bērnību ir viena no Saldus novada pašvaldības prioritātēm. Bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai nepieciešama pašvaldības, izglītības iestāžu, sociālo dienestu, ģimeņu un citu iesaistīto pušu cieša sadarbība. Saldus novadam šī ir iespēja stiprināt speciālistu zināšanas, iepazīt labās prakses piemērus un pilnveidot preventīvos pasākumus bērnu aizsardzībai. Iegūtā pieredze un zināšanas palīdzēs pašvaldības speciālistiem mērķtiecīgāk attīstīt sadarbību un stiprināt bērnu tiesību aizsardzību, veidojot drošāku vidi Saldus novada bērniem. Paldies centram “Dardedze” par ierosinājumu un konferences rīkošanu Saldus novadā!” uzsver Kristīna Maslovska.
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Prevencijas plāns – kopīgam darbam bērnu drošībai
Plāna izstrādē iesaistītā pašvaldības sadarbības grupa analizēja pēdējo gadu gadījumus, veica speciālistu aptauju un padziļināja izpratni par bērnu seksuālas izmantošanas riskiem. Tika arī izvērtēti pašvaldībā jau īstenotie preventīvie pasākumi un apzinātas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.
Konferencē “Centrs Dardedze” valdes locekles Agnese Sladzevska un Anda Avena dalījās pieredzē par bērnu seksuālas izmantošanas riskiem un to novēršanas iespējām. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Rita Grīnvalde pievērsās aktuālajiem jautājumiem un tam, kas jāņem vērā, lai bērnus efektīvi pasargātu no apdraudējuma.
Saldus novada Sociālā dienesta pārstāve Sindija Maulica iepazīstināja ar pašvaldības izstrādāto prevencijas plānu, savukārt līderības konsultantes Ilzes Čiščakovas vadībā konferences dalībnieki pārrunāja sadarbības izaicinājumus un to, kā kopīgi rīkoties bērnu aizsardzības labā.
Konference sniedza iespēju dažādu jomu profesionāļiem — pedagogiem, sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem, ārstiem un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem — stiprināt zināšanas, dalīties pieredzē un vienoties par sadarbības nozīmi bērnu drošības veicināšanā.
Sadarbība ir būtisks priekšnoteikums prevencijai
Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka pašvaldību pienākumu analizēt bērnu tiesību ievērošanu un izstrādāt un īstenot bērnu tiesību aizsardzības programmas savā administratīvajā teritorijā. Arī Vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā 2024.–2029. gadam uzsvērta nepieciešamība pašvaldībās izstrādāt bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plānus.
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“Centrs Dardedze” ir atbalstījis šādu plānu izstrādi vairākās Latvijas pašvaldībās. Tie jau izveidoti Cēsīs, Madonā un Smiltenē, bet šobrīd top Saldū un Mārupē.
Saldus novada prevencijas plāns ir nozīmīgs solis ceļā uz sistemātisku un koordinētu pieeju bērnu aizsardzībai. Tā īstenošanā svarīga būs visu iesaistīto pušu līdzdalība, spēja laikus pamanīt riskus un gatavība rīkoties bērna interesēs.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.