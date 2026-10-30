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Neparastākās lietas, kuras mēģināts nosūtīt "Omniva" pakomātā.

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Šīs lietas pakomātā labāk neliec! Ko nedrīkst sūtīt un kādas var būt sekas?

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

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Pakomātus ikdienā izmantojam arvien biežāk, jo tas ir ērts veids, kā nosūtīt un saņemt dažādas preces. Taču, vai zināji, ka ir vairākas priekšmetu kategorijas, kuras pakomātā sūtīt nedrīkst vai tām piemēroti ierobežojumi?

Šīs lietas pakomātā labāk neliec! Ko nedrīkst sūtī...

Jauns.lv sazinājās ar trīs Latvijā lielāko pakomātu pakalpojumu sniedzējiem – “Omniva”, DPD un Latvijas Pasts, lai noskaidrotu, kādas lietas pakomātā nedrīkst sūtīt? Vai klienti ir mēģinājuši nosūtīt neatļautus priekšmetus un kas notiek, ja tiek pārkāpti noteikumi. 

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