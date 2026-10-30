Neparastākie "Omniva" sūtījumi
Sabiedrība
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Šodien 06:41
Šīs lietas pakomātā labāk neliec! Ko nedrīkst sūtīt un kādas var būt sekas?
Pakomātus ikdienā izmantojam arvien biežāk, jo tas ir ērts veids, kā nosūtīt un saņemt dažādas preces. Taču, vai zināji, ka ir vairākas priekšmetu kategorijas, kuras pakomātā sūtīt nedrīkst vai tām piemēroti ierobežojumi?
Jauns.lv sazinājās ar trīs Latvijā lielāko pakomātu pakalpojumu sniedzējiem – “Omniva”, DPD un Latvijas Pasts, lai noskaidrotu, kādas lietas pakomātā nedrīkst sūtīt? Vai klienti ir mēģinājuši nosūtīt neatļautus priekšmetus un kas notiek, ja tiek pārkāpti noteikumi.