Desmitiem ārzemnieku un aizdomīgi darījumi: Dombrava liek pārbaudīt iespējamu uzturēšanās atļauju shēmu
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) uzdevis pārbaudīt informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, palīdzot vairākiem desmitiem ārvalstnieku iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā.
Pārbaude attiecas uz zinātņu doktori Ņinu Lindi, kā arī Džeraldu un Dorisu Hopštēdteriem, kuru iespējamā iesaiste šajos darījumos izraisījusi jautājumus par uzturēšanās atļauju iegūšanas tiesiskumu.
"Esmu uzdevis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Finanšu izlūkošanas dienestam atbilstoši katras iestādes kompetencei pārbaudīt publiski izskanējušo informāciju par Gerald Hoppstaedter, Doris Hoppstaedter un Ņinas Lindes iespējamo iesaisti uzturēšanās atļauju iegūšanā vairākiem desmitiem trešo valstu valstspiederīgo," sociālajos tīklos paziņojis Dombrava.
Ministrs uzsver, ka jāpārbauda iesaistīto personu motivācija šai rīcībai. "Pārbaudē jānoskaidro, vai minētās personas ir rīkojušās tiesiski, veicinot reālu uzņēmējdarbību, vai arī uzturēšanās atļauju iegūšanas iespējas izmantotas ļaunprātīgi, radot formālu pamatu tiesībām uzturēties Latvijas Republikā," norādījis Dombrava.
Publiski izskanējušas aizdomas saistībā ar uzņēmuma "Lights" akciju pārdošanu ārvalstu pilsoņiem. Sociālajos tīklos pausti pieņēmumi, ka vismaz 11 cilvēki varētu būt iegādājušies uzņēmuma akcijas par aptuveni 50 000 eiro katrs, iespējams, lai kvalificētos Latvijas termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai. Šīs aizdomas pagaidām nav apstiprinātas.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem Ņina Linde ir "Lights" valdes priekšsēdētāja, Džeralds Hopštēdters – padomes priekšsēdētājs, bet Dorisa Hopštēdtere – padomes priekšsēdētāja vietniece. Pārbaudes laikā atbildīgajām iestādēm būs jāizvērtē darījumu faktiskie apstākļi un iesaistīto personu rīcības tiesiskums. Pagaidām nevienas personas pārkāpumi nav konstatēti.