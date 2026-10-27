Pagriezāt pulksteņus uz ziemas laiku? Iespējams, pēdējo reizi
Lietuva sagaida, ka Eiropas Savienības (ES) Padome nākamā gada jūnija beigās, kad noslēgumam tuvosies Lietuvas sešu mēnešu prezidentūra ES Padomē, balsos par atteikšanos no sezonālās laika maiņas, paziņoja Lietuvas Satiksmes ministrija.
"2027. gada februārī mēs runāsim par šo jautājumu ES satiksmes ministru neformālajā sanāksmē, un, tuvojoties Lietuvas prezidentūras noslēgumam, jūnija beigās notiks balsojums. Tad redzēsim, kāds būs lēmums," sacīja satiksmes viceministrs Luks Paškevičs.
Lietuva būs ES Padomes prezidējošā valsts nākamā gada pirmajā pusē. Paškevičs sacīja, ka sezonālās laika maiņas atcelšana ir iekļauta ierosinātajā prezidentūras darba kārtībā, kura vēl ir jāapstiprina Lietuvas parlamentam.
"Mūsu sākotnējais un vissvarīgākais plāns bija iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, jo dzirdējām, ka vairākas dalībvalstis to nevēlas darīt," paskaidroja viceministrs, piebilstot, ka "pašlaik nav opozīcijas, kas liegtu iekļaut šo tēmu Lietuvas ES prezidentūras darba kārtībā. Tas pats par sevi ir ievērojams progress".
Viņš piebilda, ka Lietuva par sezonālo laika maiņu ir runājusi ar ministriem no Francijas, Spānijas, Vācijas un Ziemeļvalstīm, kā arī Eiropas Parlamenta locekļiem.
Februārī ir gaidāms Eiropas Komisijas pētījums, kurā izvērtēta atteikšanās no sezonālās laika maiņas ietekme uz ekonomiku, lauksaimniecību, sabiedrības veselību un citiem sektoriem.
Kā norādīja Lietuvas satiksmes viceministrs, ES dalībvalstis līdz šim nav panākušas kopīgu nostāju atšķirīgo viedokļu dēļ par to, kura laika josla būtu jāpieņem pastāvīgi.
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"Dienvideiropas valstīm ir līdzīgs viedoklis - arī tās sliektos par labu vasaras laikam, jo tas nozīmētu garākus, gaišākus vakarus. Galvenās problēmas rodas Ziemeļvalstīm, īpaši Somijai, kur ziemā jau tā ir maz dabiskā apgaismojuma. Pastāvīga vasaras laika izvēle padarītu rītus tur vēl tumšākus," viņš teica.
"Mūsu mērķis ir pilnībā atteikties no sezonālās laika maiņas neatkarīgi no tā, vai tiek izvēlēts vasaras vai ziemas laiks. Aptaujas liecina, ka lielākā daļa Lietuvas iedzīvotāju dod priekšroku palikt pie vasaras laika," piebilda Paškevičs.
Lietuva centienus panākt atteikšanos no sezonālās laika maiņas koordinē ar Grieķiju, kas pārņems ES prezidentūru nākamā gada otrajā pusē.
Jau 2018. gadā ES ierosināja atteikties no vasaras laika ieviešanas un pāriet uz vienotu laika režīmu.
No 6,4 miljoniem Eiropas valstu iedzīvotāju, kas 2018. gadā piedalījās ES sabiedriskajā apspriešanā, 84% atbalstīja laika maiņas atcelšanu. Eiropas Parlaments reformu apstiprināja 2019. gadā, taču kopš tā laika dažas ES valstis tai izrādīja pretestību, tāpēc iniciatīva apturēta.
Ziemeļeiropas valstis ir vairākkārt paudušas bažas par pulksteņa rādītāju griešanu divas reizes gadā, atsaucoties uz datiem, kas liecina par šīs prakses negatīvo fizisko vai psiholoģisko ietekmi uz aptuveni 20% ES iedzīvotāju.
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Lai gan lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta sezonālās pulksteņa rādītāju pagriešanas atcelšanu, galīgajam lēmumam ir nepieciešama ES dalībvalstu vienprātība.
Pusgada laika maiņa tiek īstenota visā ES saskaņā ar saistošo ES direktīvu par vasaras laika režīmu. Sezonālais laiks tiek piemērots lielākajā daļā Eiropas valstu un vairākās citās valstīs visā pasaulē.
ES sezonālā laika maiņa notiek divas reizes gadā. Aizvadītajā nedēļas nogalē notika pāreja uz ziemas laiku.