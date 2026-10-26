Ar teju 240 km/h nesās cauri Tīnūžiem: trakais "Audi" šoferis palicis bez tiesībām un saņēmis sodu, VIDEO
Autovadītājs, kurš 2024. gada martā ar automašīnu "Audi" milzīgā ātrumā traucās cauri Tīnūžiem un savu pārgalvīgo braucienu publicēja sociālajos tīklos, saņēmis mācību. Zemgales apgabaltiesa viņam piemērojusi 680 eiro naudas sodu un uz gadu atņēmusi transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, informē prokuratūra.
Sabiedrības uzmanību incidents piesaistīja pēc tam, kad pats šoferis internetā ievietoja video ar savu bezatbildīgo braucienu. Ierakstā redzams, kā "Audi" īsi pirms Tīnūžiem sasniedz gandrīz 240 kilometru stundā lielu ātrumu, bet apdzīvotā vietā iebrauc ar ātrumu, kas pārsniedz 200 kilometrus stundā. Tuvojoties apļveida krustojumam, vadītājs strauji bremzē un, tikai par mata tiesu izvairoties no sadursmes ar citām automašīnām, šķērso krustojumu pretējā braukšanas virzienā.
Pēc bīstamā manevra automašīna apstājas, un video dzirdams, kā tajā esošie jaunie vīrieši pārrunā notikušo. No spēkrata bremzēm kūp dūmi, bet filmētājs pamana arī nelielu skrāpējumu uz sānu spoguļa. Prokuratūra uzsver, ka ar šādu rīcību autovadītājs nopietni apdraudējis gan sevi un pasažierus, gan citus satiksmes dalībniekus.
Izskatot lietu, tiesa secinājusi, ka šofera rīcība bijusi bezatbildīga, turklāt brauciena filmēšana un publicēšana sociālajos tīklos liecinājusi par klaju necieņu pret sabiedrībā pieņemtajām normām. Tiesa viņam piemērojusi maksimālo likumā paredzēto naudas sodu - 680 eiro, kā arī uz gadu atņēmusi autovadītāja tiesības.