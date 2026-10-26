Rīgā otrdien gaidāms pārsvarā saulains laiks ar nelielu mākoņu daudzumu un bez nokrišņiem.
Sabiedrība
Šodien 14:45
Otrdien Latvijā gaidāmas patīkamas laikapstākļu pārmaiņas
Otrdien Latvijā laiks kļūs sausāks un saulaināks, prognozē sinoptiķi.
Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3...+8 grādiem, bet piekrastē saglabāsies siltāks laiks – līdz +11 grādiem. Naktī vietām vēl iespējams īslaicīgs lietus.
Dienas laikā debesīs saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi vairs nav gaidāmi, uzspīdēs arī saule. Termometra stabiņš pakāpsies līdz +9...+13 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē.
Arī Rīgā otrdien gaidāms pārsvarā saulains laiks, ar nelielu mākoņu daudzumu un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī būs ap +7 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +12 grādiem.