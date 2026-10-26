Velna skaitlis ornitoloģijā: Papē apgredzenots zīmīgs skaits putnu
Aizvadītajā nedēļā Papē ornitologi fiksējuši visai neparastu sakritību - no 19. līdz 25. oktobrim apgredzenoti tieši 666 putni. Šis skaitlis plaši pazīstams kā "velna skaitlis".
Kopumā pētnieki fiksējuši 27 dažādu sugu putnus. Visvairāk apgredzenotas lielās zīlītes – 351, kas veido vairāk nekā pusi no visiem nedēļas laikā noķertajiem putniem. Otrajā vietā ierindojušies parastie ķeģi - 117, bet tālāk seko zilzīlītes (29), egļu krustknābji (25) un mizložņas (24). Pētnieki apgredzenojuši arī 23 zeltgalvīšus, 21 svilpi un 11 zīdastes.
Starp apgredzenotajiem putniem bijuši arī retāk sastopami īpatņi. Nedēļas laikā noķertas 13 ausainās pūces, divas purva pūces un viena meža pūce, kā arī pa vienam bikšainajam apogam, zvirbuļvanagam un Sibīrijas dzilnītim.
Interesanti, ka pētnieku rokās nonākuši arī divi putni, kuri jau iepriekš bijuši apgredzenoti. Viena lielā zīlīte gredzenu saņēmusi turpat Papē 2024. gadā, savukārt kādai zilzīlītei bijis Lietuvā uzlikts gredzens. Šādi atkārtoti novērojumi palīdz pētniekiem iegūt vērtīgu informāciju par putnu pārvietošanos un dzīves ilgumu.