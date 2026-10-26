Elektrības cena Latvijā nedēļas laikā sarukusi par 42%. Kas veicinājis straujo kritumu?
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Vēja elektrostacijas parks "Pienava Wind" Tukuma novadā.
Sabiedrība

Elektrības cena Latvijā nedēļas laikā sarukusi par 42%. Kas veicinājis straujo kritumu?

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā vairumtirdzniecības cena Latvijā samazinājusies par 42%, sasniedzot 92,37 eiro par megavatstundu (MWh), informē "Latvenergo". Līdzīgs cenu kritums novērots arī kaimiņvalstīs – Lietuvā elektrības cena sarukusi par 42% līdz 92,65 eiro par MWh, bet Igaunijā – līdz 70,06 eiro par MWh.

Elektrības cena Latvijā nedēļas laikā sarukusi par...

Galvenais iemesls straujajam cenu kritumam bijusi ievērojami lielāka elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās. Baltijas valstīs vēja enerģijas izstrāde nedēļas laikā pieaugusi par 87%, sasniedzot šogad augstāko nedēļas rādītāju un otro augstāko vēsturē. Tomēr vēl lielāku cenu samazinājumu kavējusi mazāka saules elektrostaciju izstrāde, kas Baltijā sarukusi par 26%.

Elektroenerģijas cenu samazināšanās vērojama arī plašākā reģionā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas biržas "Nord Pool" sistēmas vidējā cena nedēļas laikā sarukusi par 25%, sasniedzot 81,27 eiro par MWh. Vienlaikus vēja elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoms visā reģionā pieaudzis par 11%, sasniedzot otro augstāko nedēļas līmeni šogad.

Tikmēr elektroenerģijas patēriņš Latvijā pieaudzis par 2%, bet saražotās elektrības apjoms palielinājies par 1%. Aizvadītajā nedēļā Latvija pati saražojusi aptuveni 70% no patērētās elektroenerģijas, savukārt Baltijas valstīs kopumā saražoti 74% no nepieciešamā apjoma.

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