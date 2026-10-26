Elektrības cena Latvijā nedēļas laikā sarukusi par 42%. Kas veicinājis straujo kritumu?
Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vidējā vairumtirdzniecības cena Latvijā samazinājusies par 42%, sasniedzot 92,37 eiro par megavatstundu (MWh), informē "Latvenergo". Līdzīgs cenu kritums novērots arī kaimiņvalstīs – Lietuvā elektrības cena sarukusi par 42% līdz 92,65 eiro par MWh, bet Igaunijā – līdz 70,06 eiro par MWh.
Galvenais iemesls straujajam cenu kritumam bijusi ievērojami lielāka elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās. Baltijas valstīs vēja enerģijas izstrāde nedēļas laikā pieaugusi par 87%, sasniedzot šogad augstāko nedēļas rādītāju un otro augstāko vēsturē. Tomēr vēl lielāku cenu samazinājumu kavējusi mazāka saules elektrostaciju izstrāde, kas Baltijā sarukusi par 26%.
Elektroenerģijas cenu samazināšanās vērojama arī plašākā reģionā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas biržas "Nord Pool" sistēmas vidējā cena nedēļas laikā sarukusi par 25%, sasniedzot 81,27 eiro par MWh. Vienlaikus vēja elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoms visā reģionā pieaudzis par 11%, sasniedzot otro augstāko nedēļas līmeni šogad.
Tikmēr elektroenerģijas patēriņš Latvijā pieaudzis par 2%, bet saražotās elektrības apjoms palielinājies par 1%. Aizvadītajā nedēļā Latvija pati saražojusi aptuveni 70% no patērētās elektroenerģijas, savukārt Baltijas valstīs kopumā saražoti 74% no nepieciešamā apjoma.