Čulpana Hamatova, Gidons Krēmers un "Kremerata Baltica" apvienojas unikālā projektā
2027. gada 5. februārī uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves satiksies izcilā aktrise Čulpana Hamatova, pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers un kamerorķestris Kremerata Baltica, dāvājot klausītājiem brīnišķīgu un neaizmirstamu muzikālo pieredzi.
Ņemams vērā tas, ka šī sezona ir īpaša! Tā ir Kremerata Baltica 30. jubilejas sezona un vienlaikus tiek svinēta orķestra dibinātāja, mākslinieciskā vadītāja un iedvesmotāja Gidona Krēmera 80. dzimšanas diena.
“Dzīves lauskas vēstulēs” programma ietver Gidona Krēmera vēstuļu lasījumus, kas aptver dažādus viņa dzīves posmus un izcilākos brīžus viņa fenomenālajā karjerā.
Katra vēstule ir savīta pārī ar skaņdarbu, kas rezonē ar tās saturu: muzikāls ceļojums no Johana Sebastiāna Baha līdz laikmetīgajām kompozīcijām, ko spilgti iedzīvina kamerorķestris Kremerata Baltica un pats Gidons Krēmers.
“Dzīves lauskas vēstulēs” ir jauns Gidona Krēmera projekts, kurā piedalās Kremerata Baltica ansambļa mūziķi. Šajā projektā Krēmers caur vēstulēm ģimenei, kolēģiem un draugiem atveido savu dzīvi — gan mūzikā, gan ārpus tās — no agrīnajiem gadiem līdz mūsdienām.
Domu, šaubu, atklāsmju un paradoksu polifonijā, dialogā ar apkārtējo pasauli un pašam ar sevi, no šiem fragmentiem iznirst autora dzīves ceļš — brīžiem dramatisks, brīžiem savāds, taču vienmēr neparedzams un piepildīts ar meklējumiem un atklājumiem.
Vakara bagātīgā muzikālā partitūra, kurā skan četru gadsimtu skaņdarbi — no Baha līdz Pjacollam —, veido otru, tikpat nozīmīgu pašportreta daļu, kalpojot kā pretpunkts vēstuļu tekstiem un sniedzot tiešu emocionālu atbildi uz to saturu.
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Biļetes jau tagad iespējams iegādāties “Biļešu Paradīzē” un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.