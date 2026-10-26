Latvijas Nacionālajā operā solokoncertu sniegs pasaulslavenais baritons Ludoviks Tezjē
Pirmo solokoncertu Latvijā 4. novembrī sniegs viens no mūsdienu izcilākajiem operdziedātājiem, franču baritons Ludoviks Tezjē (Ludovic Tézier).
Koncertā Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē viņš uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālās operas solistiem Ingu Šļubovsku-Kancēviču, Irmu Pavāri, Raimondu Bramani, Rihardu Mačanovski un Artjomu Safronovu, Latvijas Nacionālās operas orķestri un kori diriģenta Lorenco Paserīni (Lorenzo Passerini) vadībā.
Koncertā skanēs Džuzepes Verdi, Vinčenco Bellīni, Džoakīno Rosīni, Gaetāno Doniceti, Ambruāza Tomā, Šarla Guno, Džakomo Pučīni un citu komponistu opermūzika.
Latvijas publikai mākslinieks neaizmirstamu iespaidu atstāja šī gada martā, atveidojot Amonasro lomu divās Džuzepes Verdi operas Aīda izrādēs līdzās latviešu operzvaigznēm Marinai Rebekai un Elīnai Garančai.
Ludoviks Tezjē ir viens no savas paaudzes vadošajiem baritoniem, kura cēlais tembrs, nevainojamā tehnika, muzikālā inteliģence un izteiksmīgais dramatiskums iemantojis gan publikas, gan kritiķu atzinību visā pasaulē. Mākslinieks ir regulārs viesis uz nozīmīgākajām operas skatuvēm – Metropolitēna operā Ņujorkā, Vīnes Valsts operā, Parīzes Nacionālajā operā, Milānas La Scala, Londonas Karaliskajā operā, Bavārijas Valsts operā Minhenē un citviet. Viņš uzstājas arī prestižākajos festivālos, tostarp Zalcburgā, Ēksanprovansā, Veronā un Savonlinnā.
Tezjē īpašu atzinību guvis par lomām Džuzepes Verdi operās, interpretējot Makbetu, Rigoleto, Simonu Bokanegru, Renato, Žoržu Žermonu un citas. Vienlaikus viņa repertuārs aptver arī plašu citu komponistu darbu loku, tostarp titullomas operās Hamlets un Jevgeņijs Oņegins, kā arī Volframs, Skarpija, Amfortass un citas spilgtas lomas. Mākslinieks regulāri sadarbojas ar pasaules vadošajiem diriģentiem un ir pieprasīts koncertmākslinieks, uzstājoties kopā ar izcilākajiem orķestriem.
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Ludovika Tezjē solokoncerts Rīgā būs īpašs notikums, kas ļaus klausītājiem tuvplānā izbaudīt šī izcilā mākslinieka balss krāsu bagātību, muzikālo niansētību un interpretācijas dziļumu.