"Lauku ceļotājs" vadītāja Asnāte Ziemele skaidro, kā mainījusies tūristu uzvedība, ceļojot pa Latviju
Lauku tūrismā šī vasaras sezona kopumā nav bijusi slikta, taču viesi kļuvuši taupīgāki un aizvien retāk izvēlas ēdināšanas pakalpojumus, intervijā aģentūrai LETA saka asociācijas "Lauku ceļotājs" vadītāja Asnāte Ziemele. Labāk klājas saimniekiem ar kvalitatīvu piedāvājumu, tomēr darbinieku trūkums daļai uzņēmēju liek sašaurināt darbību.
Kā vērtējat šā gada vasaras sezonu lauku tūrismā?
Kopumā vasara nav bijusi slikta. To var secināt no saņemtajām aptuveni 30 uzņēmēju atbildēm, taču jāņem vērā, ka atsaucas tie, kuri ir optimistiski un aktīvi. No atbildēm nevarēja secināt, ka būtu piedzīvots liels rezervāciju kritums vai ka sezona kopumā būtu bijusi slikta. Zemgales tūrisma uzņēmējiem gan gājis bēdīgāk.
Tomēr ļoti jūtama ir cilvēku vēlme ietaupīt. Daži uzņēmēji atbildēja, ka taupīšanu nejūt, bet pārējie norādīja, ka cilvēki ļoti taupa. Ēdināšanas cenas ir būtiski pieaugušas, tāpēc šos pakalpojumus izvēlas aizvien retāk. Cilvēki labāk ietaupa uz ēšanu, bet naudu tērē aktivitātēm, kas viņiem patīk un interesē.
No Latgales bija arī atbilde, ka vienu porciju dala divi vai pat četri cilvēki. Saimnieki jūt, ka cilvēkiem ir mazāk naudas. Taču, ka būtu mazāk rezervāciju vai būtisks tūristu skaita kritums, to nevarēja novērot.
Ārvalstu viesu ir mazāk, tomēr viņi joprojām brauc. Mums nekad nav bijis vairāk ārvalstu kā vietējo viesu.
Neapstiprinājās arī tas, ka viesi vairs neveiktu rezervācijas laikus un izvēlētos spontānus braucienus. Pastāvīgie viesi arī šogad ir braukuši un naktsmājas rezervējuši iepriekš. Viņi zina, ka, nerezervējot laikus, vēlāk vietu var nebūt. Savukārt tādu viesu, kuri, braucot garām, spontāni iegriežas pārnakšņot, bijis maz. Tāpēc kopējais vērtējums ir diezgan pozitīvs.
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2025. gada vasara bija lietaina. Kā laikapstākļi ietekmēja šo sezonu?
Šogad uzņēmēji laikapstākļus pat nepieminēja. Kad par tiem īpaši jautāju, viņi raustīja plecus, kad lija, pasēdēja nojumē. Kopumā viņi nejuta, ka vasara būtu bijusi slikta.
Man tā šķita ļoti patīkama, tipiska Latvijas vasara - ar sauli un lietu un 20-25 grādu temperatūru. Nebija ne auksts, ne karsts, un varēja darīt visu.
Vai Zemgalē uzņēmējiem klājies sliktāk?
Bēdīgākas atbildes bija no Zemgales, taču šā reģiona pārstāvniecība ir ļoti neliela - atbildēja divi uzņēmēji.
Pavasarī un vasaras sākumā saistībā ar droniem izskanēja sūdzības par pēkšņu rezervāciju atcelšanu, īpaši Latgales reģionā. Vai uzņēmēji to ir izjutuši?
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Tā ir politika, un to negribētu komentēt. Man nav informācijas, kas apstiprinātu dronu ietekmi uz rezervācijām. Saimnieki man par to nav sūdzējušies. Viens uzņēmējs minēja kritumu bērnu nometnēs, taču norādīja, ka cilvēki reaģēja pēc mediju saceltās ažiotāžas par droniem un runām, ka nevajag braukt uz Latgali. Tomēr uzņēmēju atbildēs neapstiprinājās, ka droni būtu ietekmējuši viņu darbību vai radījuši zaudējumus.
Vairāki Latgales uzņēmēji ir atbildējuši, ka šī vasara bijusi brīnišķīga sezona salīdzinājumā ar lietaino 2025. gada vasaru. Septembrī gan bijis mazāk apmeklētāju nekā pērn, savukārt oktobris ir ļoti aktīvs, īpaši nedēļas nogalēs.
Visi uzsver, ka cilvēki ļoti taupa, bet neviens nenorāda uz dronu ietekmi.
Tātad, jūsuprāt, dronu ietekme uz Latgales tūrismu bija stipri pārspīlēta?
Tieši tā. Tā bija tīra politika.
Pēc dronu incidentiem valsts tūrisma veicināšanai piešķīra papildu 1,5 miljonus eiro, Latgali nosakot par prioritāti. Vai šis atbalsts bija jūtams, vai deva kādu rezultātu?
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Negribētu pārāk iedziļināties jautājumā par pusotra miljona finansējuma piešķiršanu Latgales tūrisma industrijai. Tūrisma nozarē par šo lēmumu diezgan smīkņāja. Neatceros, vai to pieņēma jūnijā vai jūlijā, bet tūrisma nozarei vasara tad jau bija sākusies. Nevar pēkšņi izveidot lielu, tieši Latgalei paredzētu kampaņu.
Tas bija arī priekšvēlēšanu laikā.
Tieši tā. Cik sapratu, beigās finansējumu atstāja tā, kā tas sākotnēji bija plānots. Tā jau bija mārketinga nauda, nevis papildu piešķīrums. Pusotrs miljons bija paredzēts Latvijas tūrisma mārketingam kopumā, un arī Latgale no tā būtu ieguvusi. Nauda jau bija saplānota, bet tad to pēkšņi izrāva no kopējā plāna un pateica, ka tā būs Latgalei. Tas bija tipisks priekšvēlēšanu lēmums. Mēs visi par to smējāmies, bet cilvēkiem no malas izklausījās labi, ka Latgali ļoti atbalsta.
Varbūt Latgalē sarīkoja par kādu iepazīšanās braucienu vairāk, bet nezinu, neesmu tam sekojusi. Man nepatīk šāda neprofesionalitāte. Visi māj ar galvu, ka Latgale jāatbalsta, bet ar ko, kāpēc un kāds no tā būs labums?
Latgalei vajag palīdzēt saglabāt to, kas tur vēl ir palicis. Iemeslu braukt uz Latgali vairs nav daudz. Jau pirms desmit gadiem teicu, ka jāveido programmas, kurās cilvēkiem parādītu, kā saglabāt savu kultūras mantojumu un raksturīgās būvniecības īpatnības.
Vajadzēja saglabāt Latgales dialektu un visu pārējo mantojumu. Taču pēdējos 20 gados nav bijis naudas vai intereses to darīt. Tagad redzam baltos logu rāmjus. Tas, kas ir noticis, ir noziegums pret Latgali.
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Es rakstīju projektu pēc projekta, bet finansējumu nesaņēmu. Bija vajadzīgs kāds no malas, kurš palīdzētu cilvēkiem saglabāt tās kolosālās Latgales sētas. Tagad daļa no tām ir sabrukusi. Ir ezeri, kurus ieskauj augsti žogi, un tukšas šosejas, kas ved uz ciematiem, kuros vairs neviena nav.
Par Latgales kulināro mantojumu Aglonas Maizes muzejā cīnījās ar sirdi un dvēseli. Taču šādi cilvēki ir gados, viņi pārdeg, aiziet un cīnās vieni paši. Šā mantojuma saglabāšanai vajadzīga palīdzība, nevis tagad par pusotru miljonu jāveido mārketings ārzemēs.
Kā mainījies ārvalstu tūristu skaits?
Man šķiet, ka viņu tomēr ir mazāk. Saimnieki, kuriem bijuši ārvalstu viesi, saka, ka viņi joprojām brauc, taču kopumā tūristu ir mazāk. Īpaši man šķiet, ka mazāk brauc skandināvi, arī vācieši. Mūs ietekmē kara tuvums. Te nav runa tikai par droniem vai raķetēm, bet par to, ka mums blakus notiek karš.
To nemainīs nekāds mārketings, jo tūrismā drošība ir pirmajā vietā. Varam stāstīt, ka pie mums viss ir labi, bet ģeogrāfiskais novietojums ir tāds, kāds tas ir.
No kurām valstīm šobrīd brauc tūristi? Vai tie galvenokārt ir lietuvieši un igauņi?
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Saimnieki nosauca ļoti dažādas valstis - Ķīnu, Japānu, Īriju, Nīderlandi, Zviedriju, ASV, Izraēlu un Baltijas valstis.
Viņi norāda, ka šogad ir daudz vairāk lietuviešu un daudz mazāk igauņu. Mēģinājām saprast, kāpēc igauņu ir mazāk. Iespējams, tas saistīts ar ekonomisko situāciju viņu valstī. Savukārt lietuviešu ir ļoti daudz, un viņi arī labprāt maksā. Lietuvas tūristi mums pašlaik ir ļoti svarīgi.
Pat ja ārvalstu tūristi atbrauc uz Latviju, viņus bieži ir grūti ieinteresēt doties ārpus Rīgas.
Jā, bet man šķiet, ka daļa izbrauktu ārpus Rīgas, ja to būtu viegli izdarīt. Ne visi, bet daļa. Piemēram, ja būtu regulāri dienas izbraukumi uz Rundāli vai Siguldu. Kādreiz tādi bija. Nezinu, vai tie vēl notiek, jo neesmu tādus redzējusi.
Ja jāīrē mašīna, tas jau ir sarežģītāk. Tūristi grib pēc izbraukuma atgriezties savos Rīgas apartamentos. Mums pašiem šķiet, ka lauku tūrisma piedāvājums ir viegli pieejams, bet Rīgas viesiem tas tomēr ir salīdzinoši grūti sasniedzams.
Citādi būtu, ja varētu nopirkt braucienu par noteiktu cenu un zinātu, ka sagaidīs mikroautobuss ar vēl desmit citiem tūristiem un izbraukumā būs arī pusdienas lauku sētā. Man šķiet, ka daži tūroperatori šādus braucienus organizē, taču Rīgas viesnīcās lapiņu ar šādiem piedāvājumiem nav.
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Diemžēl mums ir par maz tūristu, lai to nodrošinātu. Vajadzīga lielāka plūsma.
Arī Norvēģijā runā par to pašu, lai gan tūristu tur ir ļoti daudz. Fjordu kruīzu pasažieri rada lielu pieprasījumu pēc dienas izbraukumiem, bet braucienus uz lauku saimniecībām viņiem piedāvā ļoti maz. Pieprasījumam jābūt pietiekami lielam, lai tūroperatoriem vispār būtu vērts ar to nodarboties.
Apmeklētājiem atvērtās lauku sētas ir burvīgas - tās parāda mūsu dzīvesveidu. Taču saimnieks tobrīd slauc govi vai pļauj sienu, viņš ir aizņemts. Ja saimniecība nav komerciāli orientēta uz tūrismu, un tas ir pilnīgi normāli, tūroperatoriem ar šādu piedāvājumu ir grūtāk rēķināties. Saimnieku prioritāte ir darbi pašu saimniecībā.
Deviņdesmito gadu sākumā vēl mēdzu piebilst, ka saimnieks var būt piedzēries, bet šī problēma tagad ir zudusi. Savukārt saimniecības darbi joprojām ir pirmajā vietā. Ja katru dienu ierastos, piemēram, divi tūristu autobusi, saimnieki droši vien vairāk orientētos uz tūrismu.
Kā mainījušās nakšņošanas un ēdināšanas cenas, ņemot vērā arī iedzīvotāju maksātspēju?
Nakšņošanas cenas ir nedaudz paaugstinātas, taču šis pieaugums nesedz izmaksu kāpumu. Algas neaug līdzi inflācijai, tāpēc saimnieki, redzot viesu maksātspēju, nakšņošanas cenas ceļ ļoti piesardzīgi.
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Ēdināšanas cenas gan ceļ tik, cik nepieciešams izmaksu dēļ, lai neiekļūtu lielos mīnusos. Taču arī tad ēdināšana ne vienmēr ir rentabla. To pārsvarā piedāvā, lai piesaistītu tūristu, lai viņš iegrieztos un paliktu pa nakti, jo Latvijas laukos paēst ir grūti.
Starp citu, bija arī priecīgas atsauksmes. Viens saimnieks stāstīja, ka kāzas pie viņiem atgriezušās ar uzviju. Man tā šķiet ļoti laba zīme - tas, ka cilvēki precas, liecina par optimismu un ticību nākotnei. Viņš stāstīja, ka vienubrīd kāzu svinību pie viņiem vispār nebija.
Kad bija šis pieprasījuma kritums?
Pēc Covid-19 pandēmijas pasākumu pieprasījums bija ļoti sarucis un neatjaunojās. Arī tagad saimnieki saka, ka pasākumi ir mazāki.
No šiem saimniekiem kādi trīs darbojas kāzu nišā - piedāvā lielas zāles dejām un nakšņošanas iespējas. Viens no viņiem stāstīja, ka klājas ļoti labi un šī bijusi lieliska sezona. Viņš viesus uzņem tikai siltajā laikā, un nākamā sezona jau ir pilnībā rezervēta.
Kopumā daudz labāk klājas saimniekiem, kuriem ir ļoti kvalitatīvs piedāvājums. Viņiem cenas var būt arī augstākas. Taču ar prastām būdiņām vairs nepietiek, cilvēki ir prasīgi. Saimnieki arī norādīja, ka latviešu tūristi kvalitātes un piedāvājuma ziņā ir pat prasīgāki par ārvalstu viesiem.
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Tātad viesi ir gatavi maksāt nedaudz vairāk, ja pretī saņem kvalitāti.
Jā, ja ir atbilstošs piedāvājums. Kvalitāte ir ļoti svarīga.
Kā Latvijas lauku tūrisma piedāvājums konkurē ar Lietuvu un Igauniju?
Manuprāt, ļoti labi. Salīdzinājumā ar Lietuvu mums ir vairāk viensētu ārpus ciematiem, līdz ar to viesiem ir vairāk vietas un plašuma.
Protams, liela priekšrocība lietuviešu piesaistē ir mūsu piekraste. Viņi arī paši ir iegādājušies īpašumus Nidā. Jūra lietuviešiem ir ļoti pievilcīga, bet viņu pašu nelielais piekrastes posms ir pārpildīts ar tūristiem. Tāpēc viņi daudz brauc uz Latvijas piekrasti.
Igauņi vairāk brauc uz Vidzemi, īpaši Ziemeļvidzemi. Mūsu piekraste viņiem nav tik aktuāla. Iespējams, tāpēc, ka pašiem ir daudz ūdeņu un salu.
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Cenas mums ir zemākas nekā Igaunijā un tādas pašas kā Lietuvā. Arī kvalitāte mums ir laba. Iespējams, Igaunijā kopumā ir nedaudz labāk, jo viņiem ir labāka infrastruktūra - veloceliņi, labas autostāvvietas, tualetes un iespējas dažādām aktivitātēm. Tas viņus paceļ pakāpienu augstāk. Taču, salīdzinot konkrētu lauku sētu piedāvājumu, es teiktu, ka esam ļoti līdzīgā līmenī.
Savulaik, kad bija pieejams Eiropas Savienības fondu atbalsts, tika būvēti viesu nami. Vai nozarē arī tagad ienāk jauni uzņēmēji?
Jā, lauku tūrisma saimniecības tiek gan pārņemtas, gan pirktas. Man šķiet, ka katru gadu pat aptuveni 10% līdzšinējo saimnieku savu saimniecību pārdod, nodod bērniem vai citiem radiniekiem vai arī vienkārši pārtrauc uzņemt tūristus. Šī saimnieku paaudze ir nogurusi.
Savukārt jaunie, kuri pārņem saimniecības, ienes citu elpu un plašāku skatījumu. Viņi vairāk domā par dizainu, par piedāvājumu, kas labi izskatās arī "Instagram". Viņu risinājumi ir ļoti labi, un viņi ir gatavi riskēt, izmēģināt gan vienu, gan otru ideju.
Tas notiek ne tikai naktsmītņu jomā. Ir arī jauni, ļoti aktīvi pāri, kuri nodarbojas ar ražošanu un piedāvā to iepazīt tūristiem. Es teiktu, ka nozarē ienāk drosmīgi un perspektīvi uzņēmēji.
Agrāk, braucot pie saimniekiem, kuri, piemēram, cep maizi vai iepazīstina ar kulināro mantojumu, man bieži bija neomulīga sajūta. Tas nebija tikai Latgalē - līdzīgi bija arī tālākajā Kurzemes galā, tālu no Rīgas. Redzēju, ka piedāvājums nav ilgtspējīgs un nav balstīts komerciālā aprēķinā. Saimnieks ļoti mīl savu darbu, rāda balto sviestu vai rupjmaizi ar speķīti, stāsta, kā to gatavo, taču par to prasa pārāk maz. Piedāvājums nav veidots tā, lai atpelnītu ieguldīto. Agrāk vai vēlāk šie cilvēki izdeg, nogurst, kļūst vecāki un vēlas mierīgi atpūsties. Tas ir pilnīgi saprotami.
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Jaunie savu darbu vairāk balsta aprēķinos. Es neteiktu, ka viņu pakalpojumi vai saimniecības apskate ir daudz dārgāka, taču cena ir balstīta darba laika aprēķinā. Piemēram, ekskursijai paredzēta viena stunda, ne ilgāk, jo pēc tam saimniekam, piemēram, jākopj lopi. Tas maksā tik un tik - gribi ņem, negribi neņem.
Tas man rada sajūtu, ka šāds piedāvājums būs ilgtspējīgs. Man ļoti patīk, ka jaunie uzņēmēji nāk ar skaidru un komerciāli pamatotu pieeju.
Viņi spēj savu laiku novērtēt naudā un nekaunas par to prasīt samaksu.
Tieši tā. Ja janvārī, februārī vai martā viesus uzņemt nav izdevīgi, viņi mierīgi uz laiku pārtrauc viesu uzņemšanu un nepārdzīvo, ka varbūt atbrauks kāds pastāvīgais viesis. Protams, viņi rūpējas par viesiem, taču spēj ievērot līdzsvaru, un tas ir ļoti svarīgi.
Deviņdesmitajos gados tā bija liela problēma, un šāda attieksme saglabājās vēl ilgi. Varētu teikt, ka pārmaiņas sākās ap 2010. gadu.
Vai lauku tūrismā ir arī bankroti?
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Lauku tūrismā līdz bankrotam nonākt ir diezgan grūti. Tas drīzāk var notikt, ja ļoti daudz ieguldīts milzīgā viesnīcā un ņemti nesamērīgi lieli kredīti. Man šķiet, viens vai divi šādi piemēri ir bijuši, taču arī šos objektus veiksmīgi pārdeva kā nekustamos īpašumus.
Bieži saimnieki vienkārši pārtrauc uzņemt tūristus un dzīvo tur savas vecumdienas. Pie viņiem brauc bērni ar ģimenēm vai arī bērni tur apmetas uz dzīvi. Daudzi saimniecību nodod nākamajai paaudzei. Mums ir ļoti daudz paaudžu maiņas piemēru, un tas ir ļoti simpātiski.
Jaunie saimnieki parasti strādā arī citā darbā. Piemēram, strādā attālināti. Tūrisms viņiem ir blakus nodarbe, taču viņi to dara ļoti profesionāli.
Par skaļiem bankrotiem un lieliem zaudējumiem lauku tūrismā neesmu dzirdējusi. Bēdīgus stāstus drīzāk esmu dzirdējusi par ražotājiem, kuri daudz ieguldījuši ražošanas telpās, taču nevaru teikt, ka tie būtu par mūsu saimniekiem.
Cik sarežģīti ir atrast un noturēt darbiniekus lauku tūrismā?
Darbinieku trūkums ir milzīga problēma. Zinu vairākus uzņēmējus, kuri ir pārtraukuši meklēt darbiniekus un samazinājuši savu piedāvājumu līdz apjomam, ko spēj nodrošināt paši.
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Ja ēdināšanu un viesu apkalpošanu paši var nodrošināt tikai divas dienas nedēļā, tad tā arī strādā. Ja nevar, virtuvi aizver. Viņi nevar atrast ne šefpavāru, ne apkalpojošo personālu. Zinu vairākus šādus piemērus - tas ir risinājums, ko saimnieki atraduši.
Arī darbinieku algas ir ļoti pieaugušas, bet lauku tūrisma pakalpojumu cenas nevar celt tikpat strauji. Darbinieki bieži maina darbavietas, un lojālus cilvēkus ir ļoti grūti gan atrast, gan noturēt. Īpaši to sarežģī sezonalitāte.
Saimnieki sadarbojas arī ar citiem - šefpavārs daļu laika strādā pie viņiem, pēc tam brauc strādāt uz Rīgu. Viņam nodrošina transportu un naktsmājas uz laiku, kamēr viņš strādā saimniecībā. Risinājumi ir dažādi, bet tas viss ir ļoti grūti.
Pie mums, kā arī Lietuvā un Igaunijā viesstrādnieku nodarbināšana vēl nav tik izteikta kā Skandināvijā. Piemēram, Norvēģijā istabiņu uzkopšanā un viesu apkalpošanā vietējos vairs neredz, saziņa ir tikai angliski.
Mums šādu darbinieku trūkst. Tā ir ļoti slikta situācija, mēs viņus nelaižam iekšā un arī nespējam noturēt. Tas ir sāpīgs jautājums.
Vai trešo valstu darbaspēka piesaistes atvieglošana būtu risinājums arī lauku tūrismā?
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Tieši tā. Jau tagad strādā diezgan daudz ukraiņu, taču viņi ir ļoti uzņēmīgi. Daļa kādu laiku pastrādā, piemēram, virtuvē, bet pēc tam atver savu uzņēmumu. Ir arī tādi, kuri turpina strādāt pie saimniekiem un acīmredzot ir vienojušies par labu atalgojumu.
Ukraiņi uzņēmējdarbībā ir agresīvāki par latviešiem - šī vārda pozitīvajā nozīmē. Viņi pamana brīvu nišu un sāk darboties, piedāvā ēdināšanu un citus pakalpojumus, kurus prot nodrošināt. Viņi ir malači, un mums no tā ir ko mācīties.
Ukrainas viesstrādnieki mums ir palīdzējuši jau ilgu laiku. Taču mēs būtu priecīgi par jebkuru viesstrādnieku, kurš gribētu pie mums palikt un strādāt.
Jūs ilgstoši esat aicinājuši atvieglot īslaicīgu darbinieku nodarbināšanu. Vai Labklājības ministrijas oktobra sākumā piedāvātā minimālo sociālo iemaksu atcelšana palīdzētu?
Viens no diviem mums sāpīgajiem jautājumiem ir minimālās sociālās iemaksas par nepilnu laiku nodarbinātajiem.
Pieņemot cilvēku darbā, uzņēmējs īsti nezina, vai viņš strādā arī citur. Darbinieks pasaka, ka strādā, bet pēc tam izrādās, ka ne. Tad uzņēmējs saņem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aprēķinu ar summu, ar kuru nav rēķinājies. Šīs izmaksas nav iespējams iepriekš iekļaut, piemēram, tūrisma pasākuma tāmē.
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Cilvēki pāriet no vienas darbavietas uz citu, un rodas jautājums, kuram darba devējam jāmaksā pilnās sociālās iemaksas un kuram ne. Šī kārtība esot saglabājusies no agrākiem laikiem.
Mēs piedalījāmies vairākās sēdēs, un bija jūtama izpratne. Ekonomikas ministrija ļoti pozitīvi iestājās uzņēmēju pusē. Šobrīd ir zināms, ka jautājums par sociālajām iemaksām nepilnu laiku nodarbinātajiem joprojām ir aktuāls un par tālāko virzību būs jālemj jaunajai Saeimai. Konkrēta lēmuma pagaidām nav.
Tātad jautājums paliek jaunajai Saeimai?
Jā, tomēr šoreiz esmu noskaņota pozitīvāk. Agrāk mūsu priekšlikumus parasti noraidīja, bet tagad vismaz ieklausās.
Vienlaikus Finanšu ministrijas un labklājības jomas pārstāvji uzsvēra, ka kādam šīs iemaksas ir jāveic, lai cilvēkam būtu pensija un sociālais nodrošinājums. Mēs jautājām, kāpēc par savu pensiju nebūtu jārūpējas arī pašam cilvēkam. Kāpēc šis pienākums jāuzņemas vienam uzņēmējam, kurš viņu pirmais pieņēmis darbā, bet pārējiem varbūt ne? Kāpēc uzņēmējam jābūt atbildīgam par katra cilvēka pensiju? Viņam jāmaksā nodokļi atbilstoši tam, cik cilvēks pie viņa nostrādājis, nevis kopumā jāuzņemas rūpes par šo cilvēku. Katram ir jārūpējas arī par sevi pašu.
Šajā diskusijā tomēr guvām virsroku. Man šķiet, pēdējā reizē pat Finanšu ministrija bija mūsu pusē, un Ekonomikas ministrija mūs pilnībā atbalstīja. Mēs parādījām, ka šādi turpināt nav iespējams.
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Šādu prasību dēļ uzņēmēji mēģina strādāt neoficiāli. Vai tas ir labāk valstij un pašam darbiniekam? Tas ir absurds, pie kā esam nonākuši ar šiem noteikumiem.
Jūs minējāt divas problēmas. Kāda ir otra?
Otra ir PVN saistībā ar rezervēšanas platformu izmantošanu. Pēdējā ļoti asajā sarunā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadību izskanēja, ka uzņēmējus sodīs arī par iepriekšējiem trim gadiem, ja viņi izmantojuši "Booking.com", bet nav reģistrējušies kā PVN maksātāji.
Taču saņemtajā atbildē man raksta, ka esot panākta šā jautājuma iesaldēšana, lai VID nevērstos pret mazajiem uzņēmējiem par iepriekšējiem periodiem. Tajā arī minēts, ka "Booking.com" izīrētājiem sūta vēstules par platformas plāniem pašai maksāt PVN ārvalstīs. Šī problēma nav tikai Latvijā.
Šķiet, ka ar vienkāršoto reģistrāciju šo jautājumu esam atrisinājuši - pati reģistrēšanās nav sarežģīta. Galvenais bija panākt, lai uzņēmējus nesodītu par pagātni.
Vai "Booking.com", "Airbnb" platformas joprojām ir galvenais viesu piesaistes kanāls?
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"Booking.com" ieņem dominējošu vietu, un daudziem tā ir ļoti svarīga platforma. Taču daudzi no tās arī aiziet, īpaši saimnieki ar netipiskāku piedāvājumu. Piemēram, brīvdienu mājas, kurās nav reģistratūras un kuras izīrē uz nedēļu vai ilgāku laiku.
Viens no iemesliem ir lielā komisijas maksa, kas šobrīd saimniekiem ir sāpīga. Īpaši tie, kuriem jau ir pietiekami daudz klientu, izvēlas no platformas aiziet.
Savukārt dzīvokļu izīrētājiem un naktsmītnēm, kuras piedāvā atsevišķas istabas, šī platforma ir ļoti nozīmīga. Viņi ar "Booking.com" starpniecību saņem daudz rezervāciju.
Vai uzņēmēji šobrīd investē attīstībā? Cik pieejami ir banku kredīti un Eiropas Savienības atbalsts?
Cik man zināms, šobrīd ir pārtraukums starp plānošanas periodiem un nav jaunu projektu konkursu. Taču es varu arī nezināt visas atbalsta iespējas.
Iepriekš Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārvaldītajā lauku attīstības atbalstā bija iekļauts arī tūrisms - gan sadarbības, gan LEADER programmās. Varēja saņemt salīdzinoši nelielu, bet gana nozīmīgu atbalstu.
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Pēdējās atbalsta iespējas nebija gluži viesu mājas būvniecībai, bet, piemēram, pastaigu takas, stāvlaukuma vai peldvietas izveidei. Tās ir investīcijas, kas ļauj baudīt dabu un par kuru izmantošanu tieši neiekasē maksu. Atbalsta intensitāte, ja pareizi atceros, bija 80%. Tas bija nozīmīgi, un zinu vairākus uzņēmējus, kuri šo iespēju izmantoja.
Ļoti svarīgs bija arī LEADER atbalsts, īpaši mazajiem ražotājiem. Tas ļāva, piemēram, izveidot iespēju apmeklētājiem caur stiklu vērot ražošanas procesu vai ierīkot degustāciju telpas. Tas bija ļoti labs atbalsts.
Par nākamo plānošanas periodu gan esmu skeptiska. Lauksaimniecības fondos lauku attīstības aspekts pamazām pazūd. Ir runa par atbalstu tikai ražotājiem, bet nezinu, kāds ir galīgais lēmums un vai lauku attīstībai šajos fondos vēl būs vieta.
Par bankām neesmu dzirdējusi, ka uzņēmēji sūdzētos par nespēju saņemt kredītu. Nekustamais īpašums parasti kalpo kā nodrošinājums, un saimniekiem lielākoties ir ko ieķīlāt.
Uzņēmēji arī investē, plāno un attīstās, īpaši mazās ražošanas jomā. Nevar teikt, ka viss būtu apstājies un neviens neko nedarītu. Galīgi ne.
Arī "Lauku ceļotājam" bija trīs projekti, kuros uzņēmējiem piešķīrām grantus konkrētām aktivitātēm - digitālajiem risinājumiem, zaļajiem risinājumiem un dažādiem ēdināšanas risinājumiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) var dabūt atbalstu mārketingam. Tātad atbalsta iespējas šur tur ir.
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Vai LIAA īstenotās Latvijas popularizēšanas aktivitātes ārvalstīs ir pietiekamas un mērķtiecīgas? Cik daudz ar tām iespējams panākt, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju?
Ģeopolitiskā situācija ļoti ietekmē tūristu izvēli. Es neteiktu, ka LIAA strādā slikti. Viņi dara diezgan labi, taču mārketinga iespējām šobrīd ir robežas. Ieguldīt milzīgu naudu lielā kampaņā patlaban, manuprāt, būtu apšaubāmi. Mārketingam jābūt pārdomātam.
Man ļoti žēl, ka trīs Baltijas valstis nevaram darboties kopā. Nezinu, kādi ir apsvērumi un cik daudz tas saistīts ar pārējo divu valstu attieksmi, bet kopā mēs varētu sasniegt daudz labākus rezultātus, īpaši tālajos tirgos. Savulaik kopīgi veidojām mārketinga aktivitātes gan Japānā, gan Anglijā.
Ja katra Baltijas valsts atsevišķi stāsta par saviem dziesmu svētkiem, saunām un rupjmaizi, tad, klausoties jau otrās valsts prezentāciju, šķiet, ka dzirdi vienu un to pašu. Kāpēc nevaram trīs Baltijas valstis sanākt kopā un izveidot vienu patiešām iespaidīgu prezentāciju? Diemžēl šķiet, ka tas nenotiks.
Man žēl arī tā, ka Latvijas popularizēšanā pārāk koncentrējamies uz Rīgu. Igaunija jau sen pievērsusies arī piedāvājumam ārpus Tallinas - dabas tūrismam, lāču un putnu vērošanai, nacionālajiem parkiem.
Manuprāt, viņi no tā daudz iegūst, jo piesaista cilvēkus, kuri brauc iepazīt pašu valsti un tās dabu, nevis uz vecpuišu ballītēm. Tie ir ļoti labi viesi, viņi ir gatavi maksāt un patiesi interesējas par valsti.
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Igaunijā ir ļoti laba infrastruktūra dzīvnieku vērošanai, velobraukšanai un laivošanai, ir piestātnes un viss pārējais nepieciešamais. Uzņēmēji redz, ka valsts šo virzienu popularizē, tāpēc arī paši turpina ieguldīt un attīstīt piedāvājumu. Tas veido tādu kā apli. Latvijā šāda dabas tūrisma popularizēšana nenotiek.
Mums bija trīs gadu mārketinga projekts Anglijā. Skatoties dabas tūrisma platformā saņemtās rezervācijas, redzam, ka 99% no tām nonāk pie igauņiem. Viņiem ir labāks piedāvājums un labāk noformētas tūrisma paketes, kuras ir viegli pieejamas ārvalstu viesiem. Ir labs apraksts, laba infrastruktūra un ļoti skaidrs piedāvājums. Par to man ir ļoti žēl.
Mūsu popularizētais piedāvājums ir vienveidīgs. Varētu daudz vairāk reklamēt arī ēdienu, turklāt ne tikai Rīgas restorānus, bet tieši lauku ēdienu, par kuru ārvalstu viesi ir sajūsmā.
Mēs protam mājās gatavot no svaigiem produktiem. Mums šie produkti ir, un mēs zinām, kā tos pagatavot. Ārvalstu viesiem tas ir liels pārsteigums - gan tas, ka mēs tā gatavojam, gan tas, cik garšīgs ir mūsu ēdiens. To vajadzētu parādīt vairāk.
Igauņu mārketings ir labāks, taču tas nenozīmē, ka LIAA darbs būtu jānoraksta.
Ko sagaidāt no jaunās valdības?
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Man ir bažas, ka varētu sākties izrādīšanās ar izdevumu samazināšanu. Negribu to saukt par populismu, bet nevar vienkārši teikt - šo nogriežam, to nogriežam. Finansējuma samazināšana var dot īslaicīgu ietaupījumu, taču jāvērtē arī tas, ko zaudējam.
Tūrismā ieguldījumi mārketingā vai pasākumu uzņemšanā var atgriezties ar sniega bumbas efektu. Samazinot šo finansējumu, varam zaudēt iespēju no tūristiem saņemt piecas vai desmit reizes vairāk par ieguldīto.
Mēģinām virzīt vairākus pasaules līmeņa pasākumus Rīgā, bet šobrīd ir liela neziņa un bažas, vai finansējumu vienkārši nenogriezīs. Man ir bail no vēlmes parādīt sabiedrībai, ka kaut kur kaut kas ietaupīts, neizvērtējot kopējo rezultātu. Tēlaini sakot, pirms ietaupīt desmit eiro, vajadzētu apsēsties un padomāt, vai ar šo ieguldījumu vēlāk nevarētu saņemt simtu.
Tādas pašas bažas ir par LIAA tūrisma budžetu un jau saplānotajām aktivitātēm. Tikko bija pēdējais mājas kafejnīcu noslēguma pasākums, un koordinatori jautāja, kas notiks nākamgad. Neviens nezina, jo nav skaidrības par LIAA budžetu un to, vai finansējumu nesamazinās.
Šai akcijai nepieciešamais finansējums ir neliels, bet tā ir lielākā tūrisma akcija Latvijā, kas īpaši mudina vietējos iedzīvotājus doties uz laukiem. Mājas kafejnīcās kopā jau esam saskaitījuši gandrīz 100 000 apmeklētāju. Tas ir daudz.
Var nolemt ietaupīt, piemēram, 20 000 vai 30 000 eiro, bet kas ir šī summa salīdzinājumā ar tik lielu un pozitīvu akciju? Pašlaik neviens nevar pateikt, vai finansējumu samazinās. Par to man ir lielas bažas.
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Ļoti svarīgi būs arī tas, kuri cilvēki strādās Saeimas komisijās un cik patiesi viņi atbalstīs uzņēmējdarbību. Šis atbalsts visu laiku ir klibojis - mazie uzņēmēji līdz šim nevienam nav bijuši svarīgi. Vai tagad mazos uzņēmējus atbalstīs? Nezinu. Taču tieši to es sagaidu, lai domātu par uzņēmējiem un to, kā viņiem atvieglot darbu, nevis kā viņus sodīt un apspiest.
Mums steidzami jāseko Lietuvas piemēram visās jomās, arī Eiropas Savienības projektu uzraudzībā. Lietuvā daudzas dokumentu prasības jau sen atceltas, kamēr mums tās joprojām ir. Kāpēc viņi varēja, bet mēs nevaram? Atbildes ir tik birokrātiskas, ka brīžiem šķiet, nav vērts pat turpināt sarunu.
Lietuvieši izdarīja tos mazos soļus, kurus mēs neizdarījām, un daudzus uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus pavērsa mazo uzņēmēju atbalstam. Tagad viņi ir ieguvēji un mums tālu priekšā. Vai tas notiks arī pie mums? Vēl redzēsim.