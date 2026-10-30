Halovīnā bērniem saldumu vietā dāļās Bībeli. Uzzini, kur tas notiks
Bērniem, kuri, tērpušies spocīgos tērpos, Halovīna vakarā klauvēs pie pieaugušo durvīm un prasīs saldumus, jārēķinās arī ar to, ka viņi konfekšu vietā var saņemt “Dieva zobenu” jeb kristiešu Svēto Rakstu grāmatiņas un aicinājumu no “tumsas pasaules” pievērsties “gaismas svētkiem”. Organizācija “Cilvēku zvejnieki” 31. oktobra vakarā rīkos Evaņģelizācijas nakti. Publicēta karte, kurās Latvijas vietās sagaidāmi šādi kristiešu “uzbrukumi”.
Kristiešu biedrība, kuru vada Baltijas Pastorālā institūta absolvents, baptistu draudzes loceklis, pēc izglītības programmētājs Mārtiņš Zeltiņš, sludina: “31. oktobris ir diena, kad cilvēki paši nāk, klauvēdami pie mūsu durvīm. Mums nav jābaidās no šiem svētkiem. Tā ir mūsu iespēja ienest Evaņģēlija gaismu tumšā pasaulē. Šī ir tumšākā gada nakts, kad daudzi svin Halovīnu un godina tumsu. Taču mēs vēlamies pasludināt šo dienu par gaismas svētkiem.
Mēs esam pasaules gaišums un pilsēta kalnā, kas nevar palikt apslēpta! Evaņģelizācijas naktī mēs vēlamies pārklāt Latviju ar Evaņģēliju, un vieni mēs to nespējam. Tāpēc aicinām kristiešus, draudzes un kalpošanas iesaistīties aktīvā evaņģelizācijā. Padalies ar šo ziņu un aicini savu draudzi veidot komandu!”
Kādā 31. oktobra vakarā:
Evaņģelizācijas nakts mājaslapā internetā kā pirmās kristiešu kopienas, kuras atsaucās šim aicinājumam minētas Bolderājas svētdienas skola, organizācija “Cilvēku zvejnieki” (Jelgavā), kā arī Ieriķu un Līgatnes baptistu draudzes. Tomēr, spriežot pēc ierakstiem internetā, noprotams, ka šai Evaņģelizācijas naktij nav lielas piekrišanas, jo tai atsaukušies salīdzinoši maz atbalstītāju.