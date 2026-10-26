Divi gadi ar stingrākiem aizliegumiem, mazāku kontroli un plaukstošu nelegālo tirgu: elektronisko cigarešu tirgus paradokss
Gandrīz divus gadus pēc elektronisko cigarešu aromatizētāju aizlieguma ieviešanas Latvijā legālā aprite ir būtiski sarukusi, nelegālais tirgus ieņem ievērojamu tirgus daļu, bet valsts turpina zaudēt miljoniem eiro nodokļu ieņēmumos. Ir pienācis laiks pārskatīt regulējumu, kura faktiskās sekas rada arvien vairāk jautājumu par tā efektivitāti, vēsta LA.lv.
2025.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, ar kuriem tika aizliegti produkti ar aromātiem, izņemot tādus, kas rada tabakas garšu.
Ierobežojumu ieviešana tika pamatota ar sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumiem, īpaši nepieciešamību mazināt elektronisko cigarešu pievilcību bērniem un jauniešiem un samazināt šo produktu lietošanas izplatību. Lai gan izvirzītais mērķis ir leģitīms un nozīmīgs, tā sasniegšanai izvēlētā regulējuma efektivitāte ir vērtējama nevis pēc pieņemto aizliegumu stingrības, bet gan pēc to faktiskajiem rezultātiem un ietekmes uz sabiedrību kopumā.
Gandrīz divus gadus pēc ierobežojumu ieviešanas ir konstatējamas būtiskas negatīvas pārmaiņas legālajā elektronisko cigarešu tirgū. Legālās aprites apjoms ir strauji samazinājies, savukārt publiski pieejamā informācija norāda uz nelegālās tirdzniecības straujo pieaugumu un ievērojamu negatīvu ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Šie apstākļi liecina par nopietnām problēmām pašreizējā regulējuma praktiskajā darbībā un rada pamatotus jautājumus par to, vai sākotnēji izvirzītie mērķi ir sasniedzami ar šādu regulējumu.
Būtiski saprast, ka legālās aprites samazināšanās pati par sevi vēl nenozīmē elektronisko cigarešu lietošanas samazināšanos. Ja pieprasījums pēc attiecīgajiem produktiem saglabājas, bet to iegāde pārvietojas uz nelegālajiem tirdzniecības kanāliem, valsts zaudē ne tikai nodokļu ieņēmumus, bet arī iespējas kontrolēt produktu sastāvu, drošumu, izcelsmi un, kas ir īpaši svarīgi, to pieejamību nepilngadīgajiem. Šādos apstākļos ieviestais aizliegums faktiski ir radījis sekas, kas ir pretrunā ar tā ieviešanas mērķiem.
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Tādēļ gandrīz divu gadu laikā iegūtie dati un novērotās tirgus pārmaiņas ir pietiekams pamats kritiski izvērtēt pašreizējā regulējuma efektivitāti un tā radītās blakussekas. Sabiedrības veselības politikas panākumus nevar mērīt tikai pēc tā, cik daudz produktu ir pazuduši no legālo veikalu plauktiem. Izšķiroša nozīme ir tam, vai faktiski ir samazinājusies šo produktu lietošana, vai tie ir kļuvuši nepieejamāki nepilngadīgo vidū, un vai valsts ir saglabājusi efektīvu kontroli pār šo produktu apriti.
Legālās aprites straujais kritums un pieprasījuma pārvietošanās uz nelegālo tirgu
Saskaņā ar publiski pieejamajiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma legālās aprites apjoms 2025.gadā salīdzinājumā ar 2024.gadu samazinājās par 42,5 %. Negatīvā tendence turpinās arī 2026.gadā, kad pirmajos astoņos mēnešos legālās aprites apjoms samazinājās vēl par 4,7 % salīdzinājumā ar attiecīgo 2025.gada periodu.
Šie rādītāji apliecina būtisku legālā tirgus sarukumu pēc aromatizētāju aizlieguma ieviešanas. Tā sekas skar ne tikai legāli strādājošos komersantus, bet arī valsts nodokļu ieņēmumu bāzi un iespējas uzraudzīt tirgū pieejamo produktu izcelsmi, sastāvu, drošumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Būtu kļūdaini šādu legālās aprites samazinājumu automātiski pasniegt kā sabiedrības veselības politikas panākumu. Aromatizētu produktu aizliegšana legālajā tirgū pati par sevi nemazina patērētāju pieprasījumu pēc tiem. Ja patērētāji turpina iegādāties iepriekš legāli pieejamos produktus, izmantojot nelegālus tirdzniecības kanālus, faktiskais patēriņš saglabājas, valsts zaudē iespējas šo apriti efektīvi kontrolēt un aplikt ar nodokļiem.
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Atbilstoši publiski pieejamajai informācijai un faktiskajiem novērojumiem dabā, ir redzams, ka legālās aprites kritums ir tieši saistīts ar pieprasījuma pārorientēšanos uz nelegālo tirgu, kas savukārt ir pilnīgā pretrunā ar ieviesto ierobežojumu mērķi.
Nelegālā tirgus pieaugums – risks sabiedrības veselībai un jauniešu drošībai
Viens no būtiskākajiem elektronisko cigarešu aromatizētāju aizlieguma faktiskās efektivitātes rādītājiem ir nelegālā tirgus apmērs un tā attīstības tendences. Publiskajā telpā pieejamā informācija, tostarp Valsts policijas sniegtā informācija un Rīgas Ekonomikas augstskolas profesora Arņa Saukas pētījumā “Latvijas beztabakas nikotīna produktu nozare: pelēkā tirgus apjoma tendences un lietotāju paradumi, 2025” ietvertie secinājumi, norāda, ka nelegālās aprites īpatsvars varētu sasniegt aptuveni pusi no kopējā tirgus.
Šāds nelegālās aprites apmērs rada nopietnus jautājumus par spēkā esošo ierobežojumu praktisko efektivitāti. Ja ievērojama daļa produktu aprites notiek ārpus legālās tirdzniecības un valsts uzraudzības sistēmas, regulējuma rezultāti jāvērtē ne tikai pēc legālā tirgus samazinājuma, bet arī pēc riskiem, ko rada nekontrolēta produktu izplatīšana.
Nelegālā tirgus paplašināšanās rada vairākus riskus. Pirmkārt, nelegālajā apritē esošie produkti neatbilst Latvijā noteiktajām sastāva, marķējuma un kvalitātes prasībām. Otrkārt, nelegālie pārdevēji neievēro vecuma ierobežojumus, kas īpaši būtiski ietekmē nepilngadīgo aizsardzību. Treškārt, nelegālās aprites paplašināšanās samazina nodokļu administrēšanas efektivitāti un rada papildu slodzi tiesībaizsardzības iestādēm. Ceturtkārt, nelegālās tirdzniecības ekonomiskā pievilcība veicina jauniešu iesaistīšanos prettiesiskās piegādes un izplatīšanas ķēdēs, kas vēlāk var novest pie smagākiem likumpārkāpumiem.
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Te arī atklājas viena no būtiskākajām pašreizējā regulējuma pretrunām. Legālajiem komersantiem ir pienākums ievērot vecuma ierobežojumus, produktu sastāva, marķējuma un citas normatīvo aktu prasības, kuru izpildi iespējams pārbaudīt. Savukārt nelegālās tirdzniecības dalībnieki šos kontroles mehānismus apiet.
Līdz ar to aromatizētāju aizlieguma rezultātā ir izveidojusies situācija, kurā legālās tirdzniecības ierobežošana vienlaikus ir palielinājusi ekonomiskos stimulus nelegālajai apritei, tādējādi radot jaunus riskus tieši tai sabiedrības daļai, kuras aizsardzībai ierobežojumi tika ieviesti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir skaidri redzams, ka ieviestais aizliegums nav sasniedzis mērķi, vēl vairāk, tas ne nevis ir mazinājis jauniešu piekļuvi šiem produktiem, bet tieši pretēji, veicinājis to caur nelegālo tirdzniecību.
Valsts budžeta ieņēmumus nosaka ne tikai nodokļu likmes pieaugums, bet arī legālās aprites apjoms
Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa likme 2024.gadā bija 0,24 EUR par mililitru, 2025.gadā 0,29 EUR, bet 2026.gadā 0,35 EUR. Tādējādi 2026.gadā likme salīdzinājumā ar 2024.gadu bija palielinājusies par aptuveni 45,8%. Savukārt 2027.gadā paredzētā likme ir 0,40 EUR par mililitru.
Tomēr nodokļa likmes paaugstināšana nenodrošina proporcionālu budžeta ieņēmumu pieaugumu, faktiskie ieņēmumi ir atkarīgi no legālajā apritē realizētā produkcijas apjoma.
Lai ilustrētu ieviesto ierobežojumu fiskālo ietekmi, ir nepieciešams salīdzināt faktisko akcīzes nodokļa bāzi ar alternatīvu scenāriju, kurā neieviešot aromatizētāju aizliegumu, legālās aprites apjoms būtu saglabājies vismaz 2024.gada līmenī.
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Saskaņā ar šādu aprēķina modeli, iespējamā akcīzes ieņēmumu starpība pārsniegtu sešus miljonus eiro 2025.gadā, pietuvoties astoņiem miljoniem eiro 2026.gadā un deviņiem miljoniem eiro 2027.gadā.
Ieskaitot pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu starpību, kopējā modelētā fiskālā ietekme ir vēl lielāka, 2025.gadā aptuveni 15 miljoni eiro, 2026.gadā šī summa jau būs pietuvojusies 20 miljoniem eiro, savukārt 2027.gadā, jau virs 20 miljoniem eiro.
Runa ir par ievērojamiem finanšu līdzekļiem, kurus valsts varēja un varētu izmantot sabiedrībai nozīmīgu vajadzību finansēšanai, īpaši pašreizējos apstākļos, kad vairākās nozarēs pastāv būtisks finansējuma trūkums un valsts budžeta iespējas ir ierobežotas. Šāda apmēra nodokļu ieņēmumu zaudējumi nav vērtējami atrauti no valsts kopējām interesēm, un tie ir būtisks arguments, izvērtējot, vai ieviesto ierobežojumu radītās ekonomiskās sekas ir samērīgas ar to faktiski sasniegtajiem sabiedrības veselības aizsardzības rezultātiem, pie faktiskajiem apstākļiem, kad sabiedrības veselības aizsardzības rezultāti nav sasniegti.
Eiropas Savienības regulējums un dalībvalstu atšķirīgās pieejas
Vērtējot Latvijā ieviesto elektronisko cigarešu aromatizētāju aizliegumu, būtiski ņemt vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības vienotā tirgus dalībvalsts, kurā preču aprite ir balstīta uz brīvas preču kustības principu. Līdz ar to nacionālā regulējuma efektivitāte nav vērtējama atrauti no pārējo dalībvalstu tiesiskā regulējuma, produktu pieejamības un pārrobežu tirdzniecības faktiskajiem apstākļiem.
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Eiropas Savienībā šobrīd nav noteikts vispārējs, visās dalībvalstīs vienādi piemērojams elektronisko cigarešu aromatizētāju aizliegums. Tādēļ dalībvalstīs ir izveidojušās atšķirīgas pieejas elektronisko cigarešu regulēšanai. Šīs atšķirības rada papildu izaicinājumus pārrobežu aprites uzraudzībā, komersantu darbībā un nelegālu piegādes kanālu kontrolē.
Latvijas nacionālais aizliegums pats par sevi nevar novērst attiecīgo produktu ražošanu, tirdzniecību un pieejamību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Savukārt atvērtas iekšējās robežas, attīstīta loģistikas infrastruktūra un pārrobežu preču piegāžu iespējas rada objektīvus izaicinājumus šādu produktu neatļautas ievešanas un izplatīšanas kontrolei Latvijā.
Rezultātā veidojas situācija, kurā legālajiem Latvijas komersantiem tiek noteikti būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumi, bet pieprasījumu pēc aizliegtajiem produktiem turpina apmierināt nelegālās tirdzniecības dalībnieki, tai skaitā izmantojot piegādes iespējas no citām Eiropas Savienības valstīm.
Latvijas izvēlētais regulējums, pilnīgs aizliegums, nosakot konkrētu vielu sarakstu, kurš ir atļaujams, darbojas Eiropas tirgū, kurā lielākajā daļā dalībvalstu pieļaujamo produktu klāsts ir krietni plašāks. Uz doto brīdi absolūts mazākums Eiropas Savienības dalībvalstu ir noteikušas jebkādus ierobežojumus. Turklāt pat no šīm nedaudzajām valstīm, kuras ir noteikušas ierobežojumus, atsevišķas valstis to ir izdarījušas krietni sabalansētāk.
Alternatīva pieeja, ieviešanai Latvijā: produktu sastāva kontrole
Viens no regulējuma modeļiem, kuru ieviest Latvijā esošā vietā ir konkrētu vielu aizliegšana vai to maksimāli pieļaujamo koncentrāciju noteikšana, balstoties uz toksikoloģiskajiem riskiem. Šādi regulējuma modeļi ļauj saglabāt noteiktu aromatizētu produktu legālu apriti, vienlaikus nosakot ierobežojumus atsevišķām sastāvdaļām, ņemot vērā to īpašības un iespējamos riskus.
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Šādas pieejas piemērs ir Vācija, kur šobrīd apstiprināšanā ir regulējums, kurš ierobežo noteiktu elektronisko cigarešu sastāvā esošo vielu izmantošanu vai nosaka šo vielu maksimālo koncentrācijas daudzumu. Šī pieeja ļauj apsvērt regulējumu, kas diferencē prasības atkarībā no konkrētu sastāvdaļu riskiem. Tātad Vācija ir apzinājusies visus riskus, kas var iestāties, ieviešot pilnīgu aromātu aizliegumu, ņemot vērā to, ka patērētājs vienmēr atradīs iespēju iegādāties savus iecienītus produktus. Un ja tie nebūs legālajā tirgū pieejami, tad pieprasījums vienkārši pārorientēsies uz nelegālo tirgu.
Šādu pašu pieeju kā Vācijai, ir izvēlējusies arī Čehija, kur regulējums jau ir spēkā no 2025.gada decembra. Arī Čehija ir apzinājusies visus riskus un neieviesa Latvijai līdzvērtīgu vispārēju aromātu aizliegumu.
Savukārt Polijas pieredze apliecina, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs elektronisko cigarešu aprites ierobežojumu nepieciešamība un tvērums tiek pārskatīts arī likumdošanas procesa gaitā. Polijas 2025.gadā izstrādātā likumprojekta dokumentācijā sākotnēji bija paredzēts no 2026.gada 1.janvāra ieviest raksturīgo aromātu aizliegumu elektronisko cigarešu šķidrumiem. Tomēr vēlāk šī iecere no likumprojekta pamatojuma tika izņemta, un 2026.gada martā Polijas valdības apstiprinātajā likumprojektā vispārējs elektronisko cigarešu šķidrumu aromatizētāju aizliegums vairs netika paredzēts. Skaidrojumi un pamatojumi šai sakarā tika izteikti dažādi, tomēr fakts paliek, ka Polijā nav ieviests aromātu aizliegums.
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Polijas gadījums vienlaikus aktualizē būtisku jautājumu par Latvijas regulējumu, ja ierobežojumu nepieciešamību iespējams pārskatīt vēl pirms to ieviešanas, tad jo īpaši nozīmīga ir to atkārtota izvērtēšana situācijā, kad pēc gandrīz diviem piemērošanas gadiem jau ir pieejama informācija par nelegālā tirgus straujo izplatību un dati par būtisku legālās aprites samazinājumu. Šie faktiskie apstākļi ir jāņem vērā, vērtējot, vai esošais regulējums ir sasniedzis sākotnēji izvirzītos mērķus un vai tā radītās sekas ir samērīgas ar neiestājušamies sabiedrības ieguvumiem.
Vai stingrāks aizliegums vienmēr nozīmē efektīvāku kontroli?
Normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu efektivitāti nosaka ne tikai to stingrība, bet arī valsts uzraudzības institūciju faktiskā spēja nodrošināt šo prasību ievērošanu. Regulējums, kura izpildi nav iespējams pienācīgi un sistemātiski kontrolēt, rada risku, ka noteiktie aizliegumi praksē tiek piemēroti nevienlīdzīgi, savukārt to deklarētie mērķi netiek pilnvērtīgi sasniegti. Ja tirgū ilgstoši saglabājas normatīvo aktu prasībām neatbilstoši produkti, nepieciešams izvērtēt ne tikai attiecīgo komersantu atbildību, bet arī paša regulējuma praktisko realizāciju, uzraudzības mehānismu efektivitāti un kontrolējošo institūciju rīcībā esošās iespējas konstatēt pārkāpumus.
Šajā kontekstā būtiska ir atšķirība starp regulējuma modeļiem, kuros noteiktas atļautās sastāvdaļas, un modeļiem, kuros identificētas konkrētas aizliegtās vielas vai to maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. Vācijas un Čehijas pieeja ļauj uzraudzību mērķēt uz konkrētu sastāvdaļu klātbūtnes un daudzuma pārbaudi. Savukārt regulējums, kāds šobrīd ir Latvijā, kura ievērošanas izvērtēšanai nepieciešama plašāka produkta ķīmiskā sastāva identificēšana, rada ievērojami sarežģītākas un dārgākas laboratoriskās pārbaudes un pierādīšanas jautājumus.
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Arī Latvijas tirgus uzraudzības praksē ir būtiski noskaidrot, kādēļ vēl joprojām atsevišķiem tirgotājiem, neraugoties uz spēkā esošajiem ierobežojumiem, iespējams ilgstoši tirgot produktus ar aromātiem, kuru atbilstība normatīvo aktu prasībām ir apšaubāma. Ja pārkāpumu konstatēšanu apgrūtina sarežģītas laboratoriskās pārbaudes, nepietiekami kontroles resursi vai regulējuma interpretācijas jautājumi, vai zināšanas, tas norāda uz nepieciešamību izvērtēt ne tikai uzraudzības institūciju darbību, bet arī izvēlētā regulējuma modeļa praktisko piemērojamību.
Valsts uzraudzības efektivitātei jābūt vienam no būtiskākajiem kritērijiem, salīdzinot dažādus produktu sastāva regulēšanas modeļus. Valsts interesēs ir nevis pēc iespējas stingrāks aizliegums uz papīra, bet gan tāds regulējums, kura ievērošanu iespējams reāli un efektīvi kontrolēt.
Pēc gandrīz diviem gadiem ir pienācis laiks izvērtēt rezultātus
Ar sabiedrības veselības aizsardzību var pamatot būtiskus saimnieciskās darbības ierobežojumus, tomēr šādu ierobežojumu samērīguma izvērtēšanā ir nozīme tā piemērotībai leģitīmā mērķa sasniegšanai, nepieciešamībai un sabiedrības ieguvuma samēram ar radīto ierobežojumu. Samērīguma izvērtējums nevar aprobežoties tikai ar apsvērumiem, kas bija regulējuma pieņemšanas pamatā. Būtiska nozīme ir tā faktiskajiem piemērošanas rezultātiem.
Gandrīz divus gadus pēc elektronisko cigarešu aromatizētāju aizlieguma ieviešanas Latvijā ir konstatējams ievērojams nelegālās aprites pieaugums, nepilngadīgo iesaistīšanās nelegālajā tirdzniecībā, valsts uzraudzības efektivitātes pasliktināšanās un būtisks legālā tirgus samazinājums. Vienlaikus aprēķini par neiegūtajiem akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem liecina par būtisku regulējuma fiskālo ietekmi. Šo apstākļu kopums rada nopietnas šaubas par pašreizējā regulējuma spēju efektīvi sasniegt tā deklarētos mērķus, vienlaikus nodrošinot sabiedrības un valsts ekonomisko interešu līdzsvaru.
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Valsts interesēs nav uzturēt tādu regulējumu, kura piemērošanas rezultātā būtiski sarūk kontrolētā un ar nodokļiem apliekamā produktu aprite, kamēr pieprasījums pēc attiecīgajiem produktiem ārpus legālā tirgus tikai pieaug.
Līdz ar to ir nepieciešams iespējami drīz pārskatīt spēkā esošo elektronisko cigarešu aromatizētāju aizliegumu, izvērtējot tā aizstāšanu ar diferencētu, uz konkrētu vielu radīto risku novērtējumu balstītu un praksē efektīvi kontrolējamu regulējumu, līdzīgi kā tas tiek īstenots Vācijā un Čehijā. Šāds regulējums nodrošinātu Latvijai iespēju piemērot vienotā tirgus apstākļiem atbilstošu pieeju līdz brīdim, kad Eiropas Savienības līmenī tiktu ieviests harmonizēts elektronisko cigarešu aromatizētāju aprites regulējums.
Šāda pieeja ļautu saglabāt stingras produktu drošuma prasības, vienlaikus radot priekšnoteikumus legālās aprites atjaunošanai un tās konkurētspējas stiprināšanai. Legāli pieejamu un kontrolētu produktu klāsta paplašināšana mazinātu patērētāju motivāciju iegādāties produktus nelegālajā tirgū, tādējādi samazinot arī nelegālās tirdzniecības rentabilitāti un pievilcību.
Nelegālās tirdzniecības ekonomisko stimulu mazināšana ir īpaši nozīmīga nepilngadīgo aizsardzības kontekstā. Mazāka nelegālās aprites rentabilitāte samazinātu jauniešu motivāciju iesaistīties prettiesiskās produktu izplatīšanas darbībās. Vienlaikus legālās aprites paplašināšanās radītu priekšnoteikumus valsts nodokļu ieņēmumu pieaugumam un efektīvākai produktu aprites uzraudzībai.
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Izšķirošais kritērijs ir nevis aizlieguma saglabāšana pati par sevi, bet gan tā spēja nodrošināt reālu sabiedrības veselības aizsardzību, samazināt nelegālo apriti un stiprināt valsts kontroli pār tirgū pieejamajiem produktiem.