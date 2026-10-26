Ekrānuzņēmums no video.
112
Šodien 12:24
Pamatīgā reibumā traucas pa Brīvības gatvi ar 154 km/h - aizturēts pārgalvīgs dzērājšoferis
Valsts policija (VP) Rīgā aizturējusi 1999. gadā dzimušu "Audi" vadītāju, kurš smagā alkohola reibumā Brīvības gatvē traucies ar 154 kilometriem stundā, informēja VP pārstāve Elīna Priedīte.
Otrdienas, 22. oktobra, vakarā neilgi pēc pulksten 23 VP Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki Brīvības gatvē posmā no Juglas ielas uz Berģu ielu fiksēja automašīnu "Audi", kas ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Vietā, kur atļauts pārvietoties ar 70 kilometriem stundā, vadītājs brauca ar 154 kilometriem stundā.
Apturot spēkratu, likumsargiem radās aizdomas, ka šoferis ir iereibis. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka jaunais vīrietis pie stūres sēdies 2,95 promiļu stiprā alkohola reibumā.
Pārkāpējs tika aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu policija ir sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, bet par automašīnas vadīšanu reibumā – kriminālprocesu.