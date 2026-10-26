Rīgas osta kļūs par testēšanas vidi jauniem, noturīgiem sakaru tehnoloģiju risinājumiem
Rīgas ostas kapitālsabiedrība (meitassabiedrība), ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs LVR Flote un sakaru tehnoloģiju uzņēmums HARDMODE uzsākuši sadarbību par drošu un noturīgu sakaru tehnoloģiju attīstību ostās, kas ir būtiska kritiskās infrastruktūras daļa, un jūrniecības nozarē. Sadarbības memorands parakstīts Rīgā, starptautiskā tehnoloģiju foruma 5G Techritory ietvaros.
Memorands paredz, ka Rīgas ostā reālos darbības apstākļos tiks testēti risinājumi, kas paredzēti uzticamas savienojamības nodrošināšanai arī sarežģītos apstākļos, kad nepārtraukti sakari ir kritiski svarīgi ostas darbības nepārtrauktībai. Partneri plāno testēt jaunās tehnoloģijas ostas ikdienas darbā, kopīgi īstenot pētniecības un attīstības projektus, kā arī atrast veiksmīgāko risinājumu komercializācijas un ieviešanas iespējām citās Eiropas ostās.
HARDMODE dibinātājs un izpilddirektors Artūrs Lindenbergs uzsver: “Prasības kritiskās infrastruktūras darbības drošībai ar katru gadu pieaug. Jo vairāk sensoru, transportlīdzekļu un sistēmu ir savienoti vienotā tīklā, jo lielāka daļa ostas ikdienas darbību tiek traucēta, ja savienojums pārtrūkst. Mūsu pieeja balstās uz diviem principiem. Pirmais ir daudzslāņaina noturība: sistēmas darbība nedrīkst būt atkarīga no vienas tehnoloģijas, tāpēc mēs apvienojam vairākas tehnoloģijas, kas viena otru papildina. Ja vienas tehnoloģijas darbspēja pasliktinās, pārējās pārņem datu plūsmas nodrošināšanu. Otrais princips ir decentralizācija - katrs tīkla mezgls nodrošina gan sakaru funkcionalitāti, gan konkrētajam pielietojumam nepieciešamo programmatūru, un mezgli savā starpā savienojas, nodrošinot tiešu saziņu. Rezultātā tiek radīts vienots risinājums, nevis atsevišķu sistēmu kopums, kas būtu jāintegrē uz vietas. Rīgas osta ir piemērota vide, lai pārbaudītu šī risinājuma efektivitāti reālos darbības apstākļos.”
Rīgas osta kļūs par testēšanas vidi jauniem, noturīgiem sakaru tehnoloģiju risinājumiem
HARDMODE izstrādā duāla pielietojuma sakaru risinājumus aizsardzības nozarei, kritiskajai infrastruktūrai, operatīvajiem dienestiem un jūrniecības nozarei. Sadarbībā ar LVR Floti uzņēmums pētīs, kā dažādas sakaru tehnoloģijas, tostarp mobilie, ārpuszemes, taktiskie un šaurjoslas sakari, var darboties kā vienota ekosistēma ostas darbības nepārtrauktībai.
LVR Flote valdes loceklis Kaspars Ozoliņš norāda: “Ostu tehniskie pakalpojumi tiek sniegti visos apstākļos - kā ikdienā, tā krīzes situācijās. Kopā ar HARDMODE vēlamies nodrošināt, lai mūsu darbs, infrastruktūras uzturēšana, datu apmaiņa un koordinācija ar citiem ostā iesaistītajiem dienestiem varētu turpināties arī tad, ja ierastie sakaru tīkli ir traucēti. Tā praksē īstenojam mūsu vadmotīvu “inovācijas, sadarbība un attīstība” - izstrādājot risinājumus, kas balstīti reālās darbības vajadzībās, un tādējādi kopīgi stiprinot savas spējas.”
Šī sadarbība iezīmē arī jaunu posmu Latvijas un Nīderlandes sadarbībā jūrniecības nozarē. HARDMODE ir saikne gan ar Latviju, gan Nīderlandi, tādējādi partnerībai piešķirot starptautisku dimensiju. Rīgā īstenotos pilotprojektus partneri plāno izmantot kā pamatu kopīgām starptautiskām pētniecības un attīstības iniciatīvām, kā arī izvērtēt iespējas veiksmīgākos risinājumus ieviest plašāk Eiropas tirgū.
Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Karls Pērsmans (Carl Peersman) uzsver: “Noturīga kritiskā infrastruktūra un droša digitālā savienojamība ir būtiski priekšnoteikumi gan Eiropas jūras transporta mezglu drošībai, gan ekonomiskajai stabilitātei. Nīderlandes vēstniecība kā viena no 5G Techritory foruma partnervalstu pārstāvēm ir gandarīta par šīs sadarbības veidošanos starp Latvijas un Nīderlandes inovāciju uzņēmumu HARDMODE (Sentyiv B.V.) un Latvijas LVR Floti. Rīgas ostas izmantošana par reālu tehnoloģiju testēšanas vidi apliecina mūsu valstu ciešās saites inovāciju jomā un kopīgo apņemšanos veidot drošus, noturīgus un nākotnes prasībām atbilstošus risinājumus visai Eiropas jūrniecības nozarei.”