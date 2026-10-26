Pēc pirmā nāves gadījuma ceļ trauksmi par Šamondas vīrusu - vai tas apdraud arī Latviju?
Pēc tam, kad Francijā reģistrēts pasaulē pirmais zināmais gadījums, kad ar Šamondas vīrusu inficējies un miris cilvēks, sabiedrībā pieaug bažas par šīs slimības bīstamību.
Lai gan Latvijā vīruss pagaidām nav konstatēts, pašmāju speciālisti prognozē, ka jau nākamajā pavasarī tas varētu skart arī Latvijas lauksaimniecības dzīvniekus – govis, kazas, aitas un zirgus, vēsta "360TV Ziņas".
Šamondas vīruss nav jauns. Pirmo reizi to atklāja pirms 60 gadiem Nigērijā. Desmitgadēm ilgi tas cirkulēja atgremotāju vidū Āfrikā un Āzijā. Taču šovasar vīrusa jaunais variants, Šamonda-Eiropa, pirmo reizi strauji izplatījies Eiropas mājlopu vidū – Francijā, Vācijā, Austrijā, Beļģijā, Šveicē un Nīderlandē. Vīrusu pārnēsā sīki asinssūcēji – kukaiņi, knišļi. Pārtikas un veterinārajā dienestā prognozē, ka nākamgad infekcija varētu skart arī Latviju.
“Asinssūcējiem kukaiņiem robežu nav. Līdz ar to šī vīrusa iespējamība Latvijā visdrīzāk nākamgad. Jo Latvijai tomēr ir šis ziemas periods, kad nelido asinssūcēji. Tas nāk mums par labu. Ir laiks sagatavoties. Šo vīrusu var noteikt tikai laboratoriski. Un, sazinoties ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu, reaģenti tuvākajā laika tiks piegādāti. Tā kā laboratorija arī gatavojas, ka šo vīrusu varēs noteikt arī Latvijā,” saka PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka.
Šī infekcija neprasa slimo dzīvnieku iznīcināšanu, jo govs govi aplipināt nevar. Lai pasargātu lopus no asinssūcējiem, PVD iesaka izmantot kukaiņus atbaidošus līdzekļus, nelaist dzīvniekus ganībās rītos un vakaros, kad ir daudz knišļu. Bet, arī inficējušies ar Šamondas vīrusu, dzīvnieki pārslimo bez īpašām komplikācijām.
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“Vispirms ir drudzis, caureja, samazinās ēšanas apjoms, samazinās izslaukums liellopiem, iespējams, ka grūsnie dzīvnieki abortē, kas dzīvnieku īpašniekiem rada finansiālus zudumus,” skaidro Volka.
Pēc Francijā reģistrētā pirmā zināmā gadījuma pasaulē, kad ar Šamondas vīrusu inficējies un miris cilvēks, daudzus interesē, cik nopietni šī ziņa jāuztver.
“Pašlaik nav pārliecinošu pierādījumu zinātnē līdz šim, ka Šamondas vīruss būtu izraisījis nopietnu saslimšanu cilvēkam. Pašlaik mēs nevaram apgalvot un arī izslēgt šo risku. Mēs ļoti sekojam līdzi, esam modri, savstarpēji koordinējoties un apmainoties ar informāciju. Ja šīs risks paaugstināsies, mēs aktualizēsim rekomendācijas, plašākus ieteikumus,” norāda SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Ilona Čerņakova.
Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs izplatījis paziņojumu, ka plašākai sabiedrībai pagaidām apdraudējuma nav.