Rīdzinieki samulsuši par satiksmes izmaiņām Ģertrūdes un Valmieras ielas krustojumā
Daļa rīdzinieku ir samulsuši par satiksmes organizācijas izmaiņām Ģertrūdes un Valmieras ielas krustojumā. Apkārtnes iedzīvotāji novērojuši, ka otrajā joslā regulāri iebrauc autovadītāji, kuri nav pamanījuši augustu virs galvas esošo "ķieģeli" un tāpēc ilgstoši gaida luksoforā iedegamies zaļo gaismu.
Portāla Jauns.lv lasītāji pauda neizpratni par satiksmes organizāciju šajā krustojumā, kur nesen veiktas pārmaiņas un uzstādīts luksofors. Par šo krustojumu izvērtušās pamatīgas diskusijas arī sociālajos tīklos.
Augstu virs galvas pakarināts “ķieģelis”
Rīdzinieki norādīja, ka, braucot pa Ģertrūdes ielu virzienā uz Valmieras ielu, esot grūti pamanīt, ka augstu virs otrās joslas ir pakarināta ceļa zīme "Iebraukt aizliegts". Autovadītāji vaicāja, kāpēc "ķieģelis" atrodas tik augstu, vai nebija iespējams kāds nepārprotamāks satiksmes organizācijas veids un kāpēc parastie transportlīdzekļi šajā krustojumā nedrīkst nogriezties pa kreisi.
Apkārtnes iedzīvotāji novērojuši, ka otrajā joslā regulāri iebrauc autovadītāji, kuri nav pamanījuši augustu virs galvas esošo "ķieģeli" un tāpēc ilgstoši gaida luksoforā iedegamies zaļo gaismu.
Tāpat lasītāji norādīja, ka neesot redzējuši šajā vietā sabiedrisko transportu, kas izmantotu krustojumu, lai nogrieztos pa kreisi.
Kreisais pagrieziens ir paredzēts tikai sabiedriskajam transportam
Iepazīstoties ar lasītāju pausto, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Ieva Grīsle portālam Jauns.lv paskaidroja, ka šīs satiksmes izmaiņas ieviestas, lai nodrošinātu atsevišķu joslu sabiedriskajam transportam. Saistībā ar Ģertrūdes ielā jau notiekošajiem remontdarbiem tiks pārplānoti sabiedriskā transporta kustības maršruti.
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Viņa paskaidroja, ka kreisais pagrieziens ir paredzēts tikai sabiedriskajam transportam, kas pašlaik vēl nav uzsācis kustību pa šo maršrutu. Pašlaik šajā posmā ir tehnisks pārtraukums sabiedriskā transporta kustībā. Esošais satiksmes organizācijas risinājums ir pagaidu risinājums, kas ieviests, lai nodrošinātu visu satiksmes dalībnieku drošību un novērstu sastrēgumu veidošanos.
Ceļa zīme „Iebraukt aizliegts" ir uzstādīta trīs vietās
Grīsle arī norādīja, ka ceļa zīme „Iebraukt aizliegts" ir uzstādīta trīs vietās: 50 metrus pirms tās spēkā stāšanās vietas pie Ģertrūdes ielas 106. nama, pirms manevra veikšanas, kā arī virs braukšanas joslas, kas šajā situācijā ir vienīgā iespējamā vieta attiecīgās ceļa zīmes izvietošanai. Pašlaik spēkā esošā satiksmes organizācija autovadītājiem paredz iespēju veikt tikai labo pagriezienu.
Pašvaldības pārstāve neatbildēja, cik minētās satiksmes izmaiņas izmaksāja un kad plānota sabiedriskā transporta kustības uzsākšana šajā maršrutā.