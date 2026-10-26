Policija aizturējusi vīrieti par zādzību no kādas privātmājas.
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Šodien 10:10
Sventes pagastā ielaužas privātmājā un nozog 800 eiro: policija notver rūdītu zagli
Valsts policija (VP) Augšdaugavas novada Sventes pagastā aizturējusi iepriekš sodītu vīrieti aizdomās par 800 eiro zādzību no privātmājas, informēja VP Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Jūlija Jurāne.
Informācija par noziegumu saņemta 8. oktobra rītā, kad atklājās, ka īpašumā iekļuvusi persona un nozagusi ievērojamu naudas summu. Veicot izmeklēšanu, VP Dienvidlatgales iecirkņa likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo un 14. oktobrī aizturēja 1999. gadā dzimušu vīrieti.
Sākotnējā informācija liecina, ka zādzība izdarīta mantkārīgā nolūkā. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā saistībā ar citiem mantiskiem noziegumiem.
Pret vīrieti sākts kriminālprocess par zādzību, iekļūstot telpā. Par šādu likumpārkāpumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.