Naktī no mājām Aizkrauklē izgājusi un pazudusi nepilngadīgā Sabīne Bērziņa
Valsts policijas foto

Naktī no mājām Aizkrauklē izgājusi un pazudusi nepilngadīgā Sabīne Bērziņa

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Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Sabīni Bērziņu.

Naktī no mājām Aizkrauklē izgājusi un pazudusi nep...

Meitene pēdējo reizi redzēta 2026. gada 25. oktobrī pulksten 01.00, kad izgāja no savas dzīvesvietas Aizkrauklē.

Pazīmes: augums 156 cm, vidējas miesas būves, gari brūni mati. Bija ģērbusies pelēkā jakā, melnā topiņā, kājās melnas bikses.

Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

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