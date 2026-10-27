VIDEO: nirēju atradumi Daugavas dzelmē pie Vanšu tilta liek ieplest muti
Jelgavas ūdenslīdēju biedrība “Mitau diver” apsekojusi Ķīpsalas pludmali un tās apkārtni. Labā ziņa ir tā, ka pati pludmale ir tīra. Taču, papētot apkārtni, netrūka arī dažādu interesantu atradumu, kurus ūdenslīdēji izcēla no dzelmes. Starp šiem atradumiem ir gan vēsturiskas liecības no sen aizgājušiem laikiem, gan mūslaiku tehnoloģiskie sasniegumi.
““Mitau diver” devās uz Rīgu, lai apsekotu Ķīpsalas pludmali un tās apkārtni! Labā ziņa – pati pludmale ir tīra! Taču, papētot apkārtni, netrūka arī dažādu interesantu atradumu. Zem ūdens reizēm var atrast lietas, par kuru esamību krastā stāvot pat nenojautīsi. Kas tieši nonāca mūsu redzeslokā šoreiz, skatieties video,” 25. oktobrī vēsta ūdenslīdēju biedrība. Tā apseko Latvijas ūdeņus, pētot to, kas atrodas zem ūdens, un iespēju robežās palīdz Latvijas ūdenstilpes uzturēt tīrākas: ““Mitau diver” skatās arī tur, kur citi neredz!”
Šoreiz ūdenslīdēji no Daugavas dzelmes izcēla gan vecu pulksteni, kurš, iespējams, savulaik laiku skaitīja kāda barona viesistabā un senu papīra slogu ar ikonisko sakāmvārdu: “Time enjoyed wasting is not wasted time” (“Laiks, kas pavadīts ar prieku, nav izšķiests laiks”), gan skrejriteni un viedtālruni, gan kāda veca žigulīša numurzīmi un makšķeri, gan arī virtuves piederumus – sākot no krūzītes un beidzot ar pannu.