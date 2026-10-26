Melnā svētdiena uz Latvijas ceļiem - vienā dienā avārijās dzīvību zaudē trīs cilvēki
Svētdien Latvijā reģistrēti 83 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā trīs un cieta vēl 11 cilvēki, informēja Valsts policija.
Jau ziņots, ka svētdienas rītā Rīgā, Ulbrokas ielā, divu kravas automašīnu sadursmē gāja bojā viens no transportlīdzekļu vadītājiem, savukārt Ludzas novada Salnavas pagastā, vieglajai automašīnai ietriecoties kokā, svētdien gāja bojā divi, bet traumas guva vēl divi cilvēki.
Vakar pieci cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, četri - Latgalē, bet pa vienam - Kurzemē un Vidzemē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi desmit vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju aizturēts Rīgas reģionā. Septiņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 182 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 11 autovadītāji, Vidzemē - 63, Zemgalē - 40, Kurzemē - 37, bet Latgalē - 31 transporta līdzekļa vadītājs. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 377 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.