Neparasti silta oktobra nakts: Rūjienā un Zosēnos reģistrēta rekordaugsta temperatūra
Foto: ZUMAPRESS.com
si pēc pusnakts Rūjienā un Zosēnos pārspēts 26. oktobra maksimālās gaisa temperatūras rekords.
Sabiedrība

Neparasti silta oktobra nakts: Rūjienā un Zosēnos reģistrēta rekordaugsta temperatūra

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Īsi pēc pusnakts Rūjienā un Zosēnos pārspēts 26. oktobra maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Neparasti silta oktobra nakts: Rūjienā un Zosēnos ...

Rūjienā termometra stabiņš pakāpās līdz +13,5 grādiem, Zosēnos - līdz +12,9 grādiem. Visas Latvijas siltuma rekords 26. oktobrī ir +16 grādi 1953. gadā Liepājā.

Jau ziņots, ka pirmdien daudzviet Latvijas austrumu daļā gaidāms ilgstošs lietus, bet valsts rietumu un centrālajos novados vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, dažviet piekrastē tas būs stiprāks. Gaisa temperatūra būs +8..+13 grādi.
 

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