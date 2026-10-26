Latvijas austrumos ieradīsies tūkstošiem NATO karavīru: gaidāmas līdz šim plašākās brigādes mācības
NATO daudznacionālā brigāde Latvijā no šodienas līdz 8. novembrim rīkos līdz šim plašākās spēku izvēršanas militārās mācības "Resolute Reforger 2026", kurās piedalīsies aptuveni 3000 karavīru un 1000 militārās tehnikas vienību, informēja brigādes štābs.
Līdz 2. novembrim brigādes karavīri un militārā tehnika pa autoceļiem un dzelzceļu pārvietosies no militārās bāzes "Ādaži" un militārās bāzes "Ceri" uz mācību norises vietām Latvijas austrumu daļā. Mācību uzdevumi tiks veikti Ogres, Jēkabpils, Aizkraukles, Daugavpils, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes un Augšdaugavas novados, kā arī Rēzeknē.
Militāro mācību laikā brigādes vienības veiks spēku izvēršanas, apgādes, vadības un sakaru uzdevumus, kā arī pilnveidos sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mācību mērķis ir pārbaudīt brigādes spēju pārvietot, apgādāt un koordinēt vienības lielos attālumos.
Brigādes komandieris pulkvedis Deivids Brasārs uzsver, ka mācības ļaus apliecināt spēju izvērst kaujas spējīgus spēkus lielos attālumos, nodrošināt to darbību lauka apstākļos, kā arī saglabāt efektīvu vadību, kontroli un sakarus visā mācību norises laikā.
Viņš atgādina, ka, iesaistoties Latvijas aizsardzībā, brigāde spanākumi ir atkarīgi arī no spējas darboties ārpus militārās bāzes teritorijas, integrēties ar sabiedrotajiem un turpināt efektīvi sazināties izkliedētā kaujas telpā.
No 4. novembra līdz 8. novembrim vienības sakops izmantotās mācību teritorijas un atgriezīsies militārajās bāzēs.