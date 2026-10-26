Lietus pilsētā.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Pirmdien Latvijas austrumos gaidāms ilgstošs lietus
Pirmdien daudzviet Latvijas austrumu daļā gaidāms ilgstošs lietus, prognozē sinoptiķi.
Valsts rietumu un centrālajos novados vietām īslaicīgi līs. Debesis būs pārsvarā mākoņainas, Kurzemē uzspīdēs saule.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, dažviet piekrastē tas būs stiprāks. Gaisa temperatūra +8..+13 grādi.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, iespējams īslaicīgs lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidiem, gaiss iesils līdz +11 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1002 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1010 hektopaskāliem Latgalē.