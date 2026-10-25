"Kādam veic reanimēšanas pasākumu, bet kādu diemžēl apsedz..." Aculieciniece stāsta par baiso avāriju Ludzas novadā
Sabiedrību svētdien satrieca baisā avārija Ludzas novada Salnavas pagastā, kurā bojā divi cilvēki, bet vēl divi guva traumas. Kāda aculieciniece sociālajā vietnē "Facebook" dalījusies ar pārdzīvoto.
Šausmas pārdzīvojusī sieviete pavēstīja, ka viss noticis acumirklī kā trakā filmā ar traģiskām sekām. "Glābēji, mediķi skriešus metās kur nu kurais, kurš pie kura. Kādam veic reanimēšanas pasākumu, bet kādu diemžēl apsedz. Un tad saproti, ka tā ir realitāte," viņa rakstīja.
Aculieciniece īpaši uzsvēra, lai ikviens apzinātos, ka nedrīkst sēsties pie stūres reibumā un domāt, ka nekas ļauns ar viņiem nenotiks.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Valsts policija svētdien plkst. 8.56 saņēma izsaukumu uz Salnavas pagastu, kur uz autoceļa P48 noticis ceļu satiksmes negadījums - vieglā automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un ietriekusies kokā. Negadījumā viena persona gāja bojā notikuma vietā, bet vēl viena no gūtajām traumām mira medicīnas iestādē. Vēl divas personas ar traumām nogādātas medicīnas iestādē.