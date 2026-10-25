Nelegālos migrantus Baltkrievijā spīdzina un spiež bojāt Latvijas robežas infrastruktūru, apgalvo prokurors
Nelegālie migranti Baltkrievijas pusē tiek arī spīdzināti un piespiesti bojāt Latvijas infrastruktūru, izriet no Ģenerālprokuratūras Valsts drošības aizsardzības departamenta prokurora Andra Aleksejeva sacītā Latvijas Televīzijas raidījumam "de facto".
Jau ziņots, ka jūlijā Ģenerālprokuratūrā sākts kriminālprocess par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju.
Kā vēsta "de facto", "migrācijas ceļš" maksā ap 5000 dolāru, un norēķini visbiežāk notiek kriptovalūtā. Šis ceļš ved caur Krieviju uz Baltkrieviju un tālāk uz nometnēm robežas tuvumā, kur tiek gaidīts signāls robežas šķērsošanai. Atbilstoši lietā iegūtajiem pierādījumiem, nometnēs migranti uzturas dažas dienas, bet citkārt arī ilgstoši, pat mēnešiem, ja robežu šķērsot neizdodas, vēsta "de facto".
Prokurors Aleksejevs stāsta, ka regulāri migrantus apmeklē amatpersonas formās, kuras sastāda šīs personas rindā un pārbauda pēc fotogrāfijām, vai tās veikušas samaksu par nelikumīgu robežas pārkāpšanu. "Gadījumā, ja personas nav samaksājušas, viņām ir izvēle - vai nu viņi tiek sūtīti bojāt mūsu infrastruktūru, vai arī viņiem tiek nodarīti miesas bojājumi, vai citādā veidā spīdzināti, lai viņi piekristu šim piedāvājumam iet bojāt Latvijas infrastruktūru," atklāj Aleksejevs.
Kā vēstīts, 15. jūlijā Ģenerālprokuratūrā informēja, ka kriminālprocess sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Kriminālprocesu izmeklē Ģenerālprokuratūras Valsts drošības aizsardzības departaments. Šī ir pirmā reize, kad Latvija kriminālprocesā vērtē Baltkrievijas amatpersonu darbības.
Prokuratūrā norādīja, ka 13. jūlijā saņemts Valsts robežsardzes iesniegums. Tajā norādītās ziņas dod pamatu uzskatīt, ka ir izveidota noziedzīga organizācija, ko veido vismaz piecas personas un kas ir izdarījusi sevišķi smagu noziegumu pret Latviju. Šāda kaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, tādā veidā kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot tās efektivitāti, norādīja prokuratūrā.
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Noziedzīga organizācija ir arī koordinējusi un veicinājusi personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, norādīja prokuratūrā.
Kriminālprocesa sākšana ir nozīmīgs solis, jo tas apliecina, ka šādas darbības tiek vērtētas nevis kā atsevišķi robežpārkāpumi, bet gan kā iespējams mērķtiecīgs noziegums pret Latvijas valsti un tās drošību, uzsvēra prokuratūrā.
Ģenerālprokurors Armīns Meisters jau jūnijā intervijā aģentūrai LETA teica, ka nevienam nav šaubu, ka nelegālā migrācija tiek organizēta arī no Baltkrievijas varas iestāžu puses.
No Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vismaz 12 320 cilvēki.