Siguldas sporta skolas treneris seksuāli uzmācies nepilngadīgai audzēknei
No Siguldas sporta skolas atlaists treneris, kurš seksuāli uzmācies nepilngadīgai audzēknei, vēsta “Latvijas Televīzija”.
Siguldas sporta skolas direktore direktore Karīna Putniņa no cita pedagoga uzzinājusi par trenera sūtītajām nepiedienīgām īsziņām, kas nepārprotami liecināja par seksuālu interesi, vēsta portāls "lsm.lv". “Caur puķītēm, bet jā, faktiski diezgan smaga artilērija,” pavēstīja direktore. “Treneris izsaukts izstāstīt lietas būtību. Jā, viņš akceptēja, ka ir šādas ziņas rakstījis un nekavējoties izbeidzām darba tiesiskās attiecības.”
Treneris nenoliedza, ka meitenei sūtījis nepiedienīgas īsziņas. Viņš atzina Latvijas Televīzijai, ka sūtījis dzērumā un to nožēlo, nu viņa karjera esot beigusies.
Latvijas Televīzija norāda, ka par notikušo zināja skolas direktore, viņai ziņojušais treneris, direktores uzrunātās amatpersonas, kā arī atlaistā trenera sporta veida federācija. Jebkurš no šiem cilvēkiem varēja ziņot gan policijai, gan Bērnu aizsardzības centram.
Skolas direktore atzina, ka nebija ziņojusi tālāk, “jo mums likās, ka mēs esam izdarījuši visu, lai šo bērnu glābtu šajā brīdī.”. Savukārt Siguldas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Oksana Vanaga paziņoja, ka skolas direktore centusies darīt visu iespējamo pēc saviem ieskatiem un pieejamās informācijas, taču līdz galam nav izdarīti visi pareizie soļi, jo policija nav informēta rakstiskā veidā.
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Valsts policija par notikušo uzzinājusi no Latvijas Televīzijas un nekavējoties sākusi resorisko pārbaudi. Tā kā cietusī ir nepilngadīga, resoriskā pārbaude var pārtapt par kriminālprocesu.