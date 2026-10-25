Bēdīgi slavenā "Centrālcietuma bēgļa" Māra Kovaļova lietu tiesa turpinās skatīt pēc pusgada
Rīgas pilsētas tiesa nākamā gada 11. martā plkst. 9.30 turpinās skatīt krimināllietu pret Māri Kovaļovu par izbēgšanu no Rīgas Centrālcietuma.
Iepriekš tiesa lēma apmierināt Kovaļova vēlmi piedalīties tiesas sēdēs klātienē, tādēļ uz nākamo sēdi viņu konvojēs no Daugavgrīvas cietuma uz Rīgas Centrālcietumu, kas ir izmeklēšanas cietums.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa iepriekš 1993. gadā dzimušajam Kovaļovam piesprieda cietumsodu uz sešiem mēnešiem par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā. Citā kriminālprocesā Kovaļovam par kādas sievietes bijušā dzīvesbiedra slepkavības mēģinājumu piespriests cietumsods uz astoņiem gadiem un astoņiem mēnešiem.
No ieslodzījuma vietas Kovaļovam izdevās izbēgt 2023. gada jūlijā. Kā teikts apsūdzībā, apsūdzētais, apzinoties, ka viņu neviens nenovēro, pārvietojies pa Rīgas Centrālcietuma teritoriju un nokļuvis administratīvo ēku pagalmā. Tur viņš uzkāpa uz dienesta ēkas jumta un pārkāpa uz blakus esošās ēkas jumta, no kura tālāk pārlēca pāri Centrālcietuma ārējam nožogojumam, tādējādi izbēgot no ieslodzījuma vietas.
Kovaļovu pēc izbēgšanas dažu stundu laikā izdevās aizturēt Sarkandaugavā. Viņš bēgšanas laikā bija traumējis kāju.