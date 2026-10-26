"Sapratu, ka man ir jāceļas kājās un jāturpina dzīvot," - Sanita Tauriņa pēc dēla nāves sēras pārvērš mākslā
Māksliniece un producente Sanita Tauriņa šoruden ieguva doktora grādu Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņas pētījuma centrā ir trauslums – tēma, kas Sanitai nav tikai akadēmiska interese, bet cieši saistīta ar pašas dzīves pieredzi.
Par to, kā pēc dēla Matīsa Runtuļa zaudējuma Sanita atrada spēku atkal celties kājās un turpināt dzīvi, bet sāpes un pārdomas pārvērtusi mākslā, viņa pastāstījusi žurnālam "Kas Jauns".
Sākumā vēlējos apsveikt ar doktora grāda iegūšanu! Kādas pašai ir izjūtas?
Joprojām neticu, ka man šis grāds ir piešķirts, burtiski pirms nedēļas. Ļoti liels darbs ir padarīts. Tas noteikti nebija vienkāršs ceļš, bet es to paveicu. Mums uz Mākslas akadēmiju bija atbraukusi starptautiska komisija, viss tika rūpīgi izpētīts, tika uzdoti jautājumi. Komisija teica, ka mans pētījums atšķīrās.
Tev jau bija maģistra grāds. Kāpēc vēlējies turpināt studijas?
Gadu pēc mana dēla Matīsa nāves es meklēju jaunus atspēriena punktus. Sapratu, ka man ir jāceļas kājās. Jāturpina dzīvot. Pēc smagajām bakalaura studijām es domāju, ka vairs nekad neiestāšos akadēmiskā iestādē, ka mācīšos tikai praktiskas iemaņas. Bet esmu tāds cilvēks, kam patīk izzināt. Esmu gājusi kalnu skolā, esmu gājusi masāžas kursos, lai saprastu, kā darbojas cilvēka ķermenis. Esmu piedalījusies pat bārmeņu kursos.
Atvadas no mūzikas producenta Matīsa Runtuļa
12. maijā Rīgas kremetorijā notika atvadīšanās no priekšlaicīgi aizgājušā, vien 29 gadus vecā mūzikas producenta Matīsa Runtuļa.
Par ko ir tavs pētījums?
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Mans lauciņš ir izšūšana ar roku, tā ir mana sirdslieta. Es tajā saredzu gan meditatīvu, gan dziedējošu procesu. Mūsdienās visi sagaida un pieprasa ātru rezultātu, taču izšūšana ar roku prasa koncentrēšanos, iedziļināšanos un ļoti lielu mīlestību pret darbu. Esmu no laikmetīgās tekstilmākslas pārstāvjiem, kas izšuvumos runā par skaļām un nozīmīgām tēmām. Manā pētījumā tas ir trauslums, kas izriet no mana personīgā stāsta. Es runāju par trauslām tēmām, par trausliem cilvēkiem. Materiāla ziņā tas izpaužas tā, ka es izšuju uz ļoti trausliem, caurspīdīgiem audumiem ar melnu pavedienu. Es rakstīju tekstus, ko savā darbā saucu par uzplaiksnījumiem. Vistuvākais apzīmējums laikam būtu epifānija, kā Ziedonim. Trīs no šiem tekstiem veltīti manam dēlam Matīsam. Bet es runāju arī par vispārcilvēcīgām tēmām. Darbs sākās no zaudējuma, bet es tajā zaudējumā nepaliku, es devos uz priekšu. Runāju arī par skaistuma meklējumiem. Ka es skaistumu nemeklēju vispārpieņemtās lietās, bet nepareizībā – nolietotos audumos, lāpījumos, kaut kādos laika radītos pleķos, caurumos, plaisās.
Kur tu rodi iedvesmu?
Mans pamatdarbs ir saistīts ar skatuves mākslu. Mēs ar nu jau bijušo vīru Viktoru Runtuli 20 gadus veidojam kabarē šovus un ne tikai. Mums ir izveidojusies sava publika, kas mūs iedvesmo, kas atgriežas. Tātad – mani iedvesmo mans darbs. Laikam arī tāpēc, ka tas ir sezonāls. Man nav jāiet uz darbu no astoņiem līdz pieciem. Es varu strādāt no jebkuras valsts. Man ikdienā iedvesmo māksla, kultūra, cilvēki, stāsti.
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Vai tev patīk arī ceļot?
Ļoti. Man sarakstā ir daudz vietu, kur gribu aizbraukt, bet laikam drosmīgākais brauciens bija pirms gada, kad viena pati ceļoju uz Indiju un Japānu. Japānā es iemīlējos kaligrāfijā. Atvedu vecus zīdpapīrus, kas ir nākamā lieta, ko vēlos apgūt. Ilgu laiku dzīvoju Spānijā. Es mīlu spāņu izšuvumu tradīcijas. Arī Eiropas – Francijas, Itālijas un Polijas, kas ir tekstila megavalsts, un, protams, arī Latvijas. Esmu daudz ceļojusi, īpaši uz Nepālu, kur esmu kāpusi kalnos un arī piedzīvojusi zemestrīci. Es mīlu Austrumus – mani ļoti saista Austrumu kultūra un virtuve, kas ir arī mana ikdienas virtuves izvēle. Nekad neesmu bijusi Austrālijā un Jaunzēlandē, ļoti gribu nokļūt Taivānā.
Kā tev pietiek spēka turpināt visu pēc dēla aiziešanas?
Bērnībā no manis nāve tika slēpta. Kad man bija desmit gadu, nomira vecmāmiņa, bet vecāki mūs aizveda uz slimnīcu no viņas atvadīties, nepaskaidrojot, kāpēc turp dodamies, un uz bērēm mūs neņēma līdzi. Ilgu laiku man nebija īsti saiknes ar cilvēka zaudējumu. Tikai vēlāk sapratu, ka man ar nāvi ir kaut kā jāsadraudzējas, par to jādomā. Sapratu, ka arī uz bērēm tomēr ir jāiet – ir jāizrāda cieņa cilvēkam un jāatrod savā dzīvē laiks, lai no viņa atvadītos. Pēc Matīsa zaudējuma man vajadzēja aptuveni gadu, lai ar notikušo tiktu galā. Man palīdzēja tas, ka bija Covid-19 laiks, kad visi bijām izolēti, nebija jāiet cilvēkos. Es daudz staigāju, stundām sēdēju vannā un mēģināju pati sevī visu izanalizēt. Psihologa palīdzību nemeklēju, jo tajā laikā gribēju pati sevī atrast atbildes un saprast, kas ar mani notiek.
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Vai kaut kur tomēr meklēji atbalstu?
Pirmais cilvēks, ko uzrunāju pēc šī zaudējuma, bija nāves dūla, kura palīdz aizgājējiem un viņu tuviniekiem runāt par nāvi, par dvēseli un to, kas notiek pēc aiziešanas. Es pati daudz lasīju un domāju par nāvi. Arvien vairāk sapratu, ka nāve ir vienīgais, par ko mūsu dzīvē patiešām varam būt pārliecināti. Pārējais ir nejaušības, mūsu izvēles. Tā kolāža jeb lupatu deķis, par ko jau runāju. Reizēm ir vērts sev atgādināt, ka mūsu laiks ir ierobežots. Tas palīdz saprast, kā ejam savu ceļu un kas mums patiešām ir svarīgs. To ļoti spilgti var redzēt cilvēkos, kuri uzzina par neārstējamu slimību. Pēkšņi viņi ierauga sava laika robežu un sāk mainīt savas vērtības, kaut ko saglābt, darīt labu. Matīss man šajā ziņā ir bijis lielākais dzīves skolotājs. Viņš bija ļoti talantīgs, gaišs un skaists cilvēks, un, lai arī viņa vairs nav, es ar viņu joprojām sarunājos. Esmu viņam ļoti pateicīga, ka viņš man iemācīja citādi skatīties uz dzīvi un cilvēkiem, saprast, kas ir patiesi svarīgs un kam savukārt nav vērts piešķirt nozīmi.
Kādas šobrīd ir tavas attiecības ar Matīsa tēti Viktoru?
Man šobrīd nav partnera, un nevaru arī noformulēt, ka esmu ar kādu kopā. Tas nenozīmē, ka man šajā dzīvē kaut kā pietrūkst, vienkārši šobrīd esmu citā dzīves posmā. Ja manā dzīvē kādreiz būs cilvēks, viņš noteikti zinās, ka Viktors ir mans tuvākais cilvēks šajā pasaulē. Viktors ir kopā ar Lolitu, kura arī ir mana ļoti laba draudzene. Viņi abi man ir ļoti mīļi cilvēki. Mēs ar Viktoru viens otru vienmēr esam balstījuši, un šis atbalsts nav zudis arī tagad.
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Ko tu šobrīd domā par mentālās veselības jautājumu? Šī problēma tev ir atņēmusi visdārgāko…
Man ir grūti par šo runāt, bet narkotiku pieejamība tagad ir biedējoši liela. Tās ļoti viegli nonāk pie jauniešiem – skolās, atpūtas vietās un uz ielas. Matīss vienmēr bija ļoti pozitīvs, smaidīgs, atvērts un dāsns cilvēks. Viņš prata palaist garām sliktās lietas. Taču kādā brīdī viņam kļuva arvien grūtāk kontrolēt savas dusmas un stresu. Sākumā parādījās garastāvokļa maiņas, viņš reizēm izturējās asi un pēc tam nāca klāt, apskāva mani un atvainojās. Vēlāk viņa sejā vairs nebija tā ierastā, plašā un sirsnīgā smaida. Ja viņš smaidīja, tas bieži bija sarkastisks, nevis patiess.
Manuprāt, tieši tā sauktā ķīmija ļoti ātri sagrauj jauna cilvēka nervu sistēmu, un pēc tam cīņa ar sekām ir ārkārtīgi smaga. Arī Matīsa gadījumā ārsti teica, ka viņš nebija tik ļoti atkarīgs, cik viņa nervu sistēma tika sagrauta milzīgā ātrumā. Pēc tam cilvēkam var parādīties dažādas smagas psihiskās veselības problēmas, ar kurām ir ļoti grūti cīnīties.
Tev ir izdevies teju neiespējamais – savas sēras pārvērst mākslā. Kur tavus darbus var apskatīt citi?
Esmu piedalījusies Latvijas Mākslas akadēmijas izstādē ar maģistra darbu Tikšanās uz svelmi un smeldzīgu klusumu, kas ir viens no Matīsa pēdējā albuma tekstiem. Savukārt no doktorantūras pētījuma esmu radījusi darbu Trauslums, kur mani teksti un izšuvumi iet roku rokā un runā par vienu un to pašu tēmu – trauslumu. Izstāde būs skatāma no 22. oktobra līdz 14. novembrim Latvijas Mākslas akadēmijas galerijā "Pilot", Vāgnera ielā. Man ir arī doma šo izstādi aizvest uz Madridi, jo šī pilsēta un tur piedzīvotais ir būtiska mana darba daļa.