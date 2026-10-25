Baisa avārija Ludzas novadā: dzīvību zaudējuši divi cilvēki, vēl divi ievainoti
Traģiskās avārijas vieta (foto: sadursme.lv)
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Baisa avārija Ludzas novadā: dzīvību zaudējuši divi cilvēki, vēl divi ievainoti

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ludzas novada Salnavā svētdien notikusi baisa avārija, kurā zaudējuši divi cilvēki, bet vēl divi guvuši smagas traumas, vēsta vietne "Sadursme.lv".

Baisa avārija Ludzas novadā: dzīvību zaudējuši div...

Valsts policija svētdien plkst. 8.56 saņēma izsaukumu uz Salnavas pagastu, kur uz autoceļa P48 noticis ceļu satiksmes negadījums - vieglā automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un ietriekusies kokā.

Negadījumā viena persona gāja bojā notikuma vietā, bet vēl viena no gūtajām traumām mira medicīnas iestādē. Vēl divas personas ar traumām nogādātas medicīnas iestādē.

Valsts policija izmeklē notikušā apstākļus.

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