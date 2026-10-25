Ahongirs Ališerovs (foto: Valsts policija)
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Šodien 16:34
Meklē Ķengaragā 19. oktobrī pazudušo Ahongiru Ališerovu
Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2002. gadā dzimušo Ahongiru Ališerovu (Akhongir Alisherov), kurš pēdējo reizi redzēts šī gada 19. oktobrī Rīgā, Ķengaraga apkaimē un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Ahongirs Ališerovs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: aptuveni 167 cm garš, kalsnas miesasbūves, ar melniem matiem un tumšām acīm. Bija ģērbies bordo krāsas trikotāžas apģērbā, melnā virsjakā un pelēkos sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112!