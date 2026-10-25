Rīgā notikusi divu kravas automašīnu sadursme.
112
Šodien 09:39
VIDEO: Rīgā notikusi divu kravas automašīnu sadursme: notikuma vietā ieradusies reanimācijas brigāde
Rīgā, Augusta Deglava un Ulbrokas ielu krustojumā, notikusi divu kravas automašīnu sadursme. Negadījuma vietā ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi, tostarp reanimācijas brigāde, sociālajos tīklos vēsta "Sadursme".
Pēc aculiecinieka teiktā, dzeltenā kravas automašīna, braucot pa Ulbrokas ielu, šķērsojusi zaļo zonu un izbraukusi uz Augusta Deglava ielas, kur sadūrusies ar citu kravas automašīnu.
Precīzi negadījuma apstākļi pagaidām nav zināmi. Viena no iespējamām versijām ir, ka dzeltenās kravas automašīnas vadītājam pirms sadursmes kļuvis slikti, taču šī informācija pagaidām nav apstiprināta.