VIDEO: divu kravas automašīnu sadursmē Rīgā gājis bojā viens no vadītājiem
Foto: ekrānuzņēmums no video
Rīgā notikusi divu kravas automašīnu sadursme.
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Papildināts:Šodien 10:20

VIDEO: divu kravas automašīnu sadursmē Rīgā gājis bojā viens no vadītājiem

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Divu kravas automašīnu sadursmē Rīgā, Ulbrokas ielā, gājis bojā viens no vadītājiem, informēja Valsts policija (VP).

VIDEO: divu kravas automašīnu sadursmē Rīgā gājis ...

VP atzīmē, ka izsaukumu uz negadījuma vietu saņēma plkst. 8.31.

Negadījuma vietā pa vienu joslu atjaunota satiksme, kas iepriekš bija pilnībā bloķēta.

SIA "Rīgas satiksme" informē, ka satiksmes negadījuma dēļ Deglava un Ulbrokas ielas krustojumā ir apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība.

Pēc aculiecinieka teiktā, dzeltenā kravas automašīna, braucot pa Ulbrokas ielu, šķērsojusi zaļo zonu un izbraukusi uz Augusta Deglava ielas, kur sadūrusies ar citu kravas automašīnu.

Tēmas

SadursmeNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsRīgaValsts policijaRīgas satiksme

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