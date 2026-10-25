Rīgā notikusi divu kravas automašīnu sadursme.
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Šodien 09:39
Papildināts:Šodien 10:20
VIDEO: divu kravas automašīnu sadursmē Rīgā gājis bojā viens no vadītājiem
Divu kravas automašīnu sadursmē Rīgā, Ulbrokas ielā, gājis bojā viens no vadītājiem, informēja Valsts policija (VP).
VP atzīmē, ka izsaukumu uz negadījuma vietu saņēma plkst. 8.31.
Negadījuma vietā pa vienu joslu atjaunota satiksme, kas iepriekš bija pilnībā bloķēta.
SIA "Rīgas satiksme" informē, ka satiksmes negadījuma dēļ Deglava un Ulbrokas ielas krustojumā ir apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība.
Pēc aculiecinieka teiktā, dzeltenā kravas automašīna, braucot pa Ulbrokas ielu, šķērsojusi zaļo zonu un izbraukusi uz Augusta Deglava ielas, kur sadūrusies ar citu kravas automašīnu.