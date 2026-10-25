Pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Iecavā gājis bojā autovadītājs.
112
Šodien 09:02
Pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Iecavā gājis bojā autovadītājs
Bauskas novada Iecavas pagastā pēc sadursmes ar meža dzīvnieku gājis bojā autovadītājs, informēja Valsts policija.
Likumsargi skaidro, ka atbilstoši sākotnējai informācijai plkst. 13.54 uz autoceļa P93 notika sadursme starp meža dzīvnieku un automašīnu "VW". Tās rezultātā automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas.
Negadījumā gāja bojā automašīnas vadītājs, bet pasažiere ar traumām nogādāta medicīnas iestādē. Policija veic izmeklēšanu.
Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietuši 15 cilvēki.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 454 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 216 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.