Nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku
Foto: Agnese Gulbe/LETA
Nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku.
Sabiedrība

Nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Šī nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku...

Dienas laikā pārsvarā līs austrumu rajonos, tomēr vakara stundās no rietumiem valsts teritorijai pietuvosies nokrišņu zona, un gaidāms lietus arī Kurzemē. Mākoņi vietām izklīdīs, un maksimāla gaisa temperatūra būs +10…+13 grādi.

Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos kļūs brāzmains, jūras piekrastē pat brāzmās līdz 20 metriem sekundē.

Galvaspilsētā svētdiena būs pelēcīga, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas pēcpusdienā brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +10...+12 grādiem.

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