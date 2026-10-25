Nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku.
Sabiedrība
Šodien 08:12
Nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku
Šī nedēļa noslēgsies ar pelēcīgu un vējainu laiku, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Dienas laikā pārsvarā līs austrumu rajonos, tomēr vakara stundās no rietumiem valsts teritorijai pietuvosies nokrišņu zona, un gaidāms lietus arī Kurzemē. Mākoņi vietām izklīdīs, un maksimāla gaisa temperatūra būs +10…+13 grādi.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos kļūs brāzmains, jūras piekrastē pat brāzmās līdz 20 metriem sekundē.
Galvaspilsētā svētdiena būs pelēcīga, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas pēcpusdienā brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +10...+12 grādiem.