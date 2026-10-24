Masks skaidro, kāpēc Ukrainai tika ierobežota "Starlink" izmantošana
"SpaceX" vadītājs Īlons Masks komentējis, kāpēc pagājušajā nedēļā Ukrainā tika ierobežota satelītsakaru sistēmas "Starlink" izmantošana. Miljardieris apgalvo, ka Ukrainas bruņotie spēki izmantojuši šo sistēmu uzbrukuma dronu operācijās, tādējādi pārkāpjot pakalpojuma lietošanas noteikumus.
Pēc Maska teiktā, "SpaceX" pagājušajā nedēļā novērsis to, ka "Starlink" tiek izmantots šādiem mērķiem. Viņš uzsvēris, ka runa nav par pilnīgu satelītsakaru sistēmas atslēgšanu Ukrainā, bet gan par konkrētu tās izmantošanas veidu ierobežošanu.
Masks skaidrojis, ka "Starlink" sākotnēji izstrādāts kā civilām vajadzībām paredzēts komerciāls sakaru pakalpojums. Lai gan kara apstākļos sistēma kļuvusi par nozīmīgu Ukrainas bruņoto spēku saziņas līdzekli, uzņēmums neesot atļāvis to izmantot uzbrukuma operācijās.
Vienlaikus "SpaceX" piedāvā arī atsevišķu satelītsakaru sistēmu "Starshield", kas paredzēta valdības un militārajām vajadzībām. Masks norādījis, ka tās izmantošana ir ASV valdības pārziņā, tādējādi nošķirot militāriem mērķiem paredzēto pakalpojumu no civilā "Starlink".
Miljardieris arī izteicis skaļu apgalvojumu par "Starlink" nozīmi Ukrainas aizsardzībā. Pēc viņa teiktā, ja satelītsakaru sistēma tiktu pilnībā atslēgta, Ukrainas fronte nekavējoties sabruktu. Masks gan uzsvēris, ka šie vārdi nav uztverami kā draudi, bet gan kā situācijas raksturojums.
"Starlink" Ukrainā kļuva īpaši nozīmīgs jau Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā 2022. gadā, kad tika bojāta sakaru infrastruktūra un radās nepieciešamība pēc alternatīviem saziņas risinājumiem.
Tomēr "Starlink" izmantošana militārajām vajadzībām jau iepriekš izraisījusi domstarpības par to, cik lielā mērā privātam uzņēmumam būtu jāietekmē sakaru pieejamība kara apstākļos.