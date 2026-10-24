Latvijā varētu atteikties no obligātas ID kartes
Latvijā varētu atcelt prasību par obligātu personas apliecību jeb ID karti. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija konceptuāli atbalstījusi iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) priekšlikumu ļaut Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem pašiem izvēlēties, kuru personu apliecinošu dokumentu izmantot – pasi vai ID karti.
Pašlaik Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma personas apliecība ir obligāta, taču iecerētās izmaiņas šo prasību atceltu. Tas gan nenozīmētu, ka cilvēki varētu iztikt bez personu apliecinoša dokumenta - derīgai pasei vai ID kartei joprojām būtu jābūt.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) skaidro, ka ID kartes obligātums savulaik tika ieviests, lai ikvienam iedzīvotājam nodrošinātu piekļuvi elektroniskajai identifikācijai un e-parakstam. Tomēr šobrīd šim nolūkam arvien plašāk tiek izmantoti citi risinājumi, piemēram, "eParaksts mobile" un "Smart-ID". Par "eParaksts mobile" lietošanu jau noslēgti aptuveni 620 000 līgumu, un tieši ar šo rīku visbiežāk tiek elektroniski parakstīti dokumenti un apliecināta identitāte.
Vienlaikus ministrija uzsver, ka pirms ID kartes obligātuma atcelšanas jānodrošina vienlīdzīgas iespējas izmantot digitālās identifikācijas pakalpojumus arī tiem, kuri izvēlējušies tikai pasi. Pašlaik pilnībā attālināti pieteikties «eParaksts mobile» iespējams tikai ar ID karti, savukārt pases īpašniekiem pieejama līguma noformēšana ar kurjera starpniecību.
VARAM rosina arī paplašināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pakalpojumus, lai iedzīvotāji, saņemot pasi vai ID karti, vienlaikus varētu pieteikties "eParaksts mobile". Nākotnē šādā veidā varētu nodrošināt arī Eiropas digitālās identitātes maka aktivizēšanu.
Pagaidām tās ir tikai ieceres. Lai jaunā kārtība stātos spēkā, nepieciešami grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā.