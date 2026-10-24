Cits pat gadā tik daudz nenopelna! Atklāts, kuri Saeimas deputāti septembrī saņēmuši lielāko atalgojumu
Septembrī vislielāko atalgojumu Saeimā saņēmusi parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), kurai izmaksāti 7645,85 eiro. Savukārt otrajā un trešajā vietā ierindojušies Nacionālās apvienības deputāti Jānis Grasbergs un Raivis Dzintars, liecina Saeimas publiskotā informācija.
Grasbergam septembrī izmaksāti 5636,76 eiro, bet Dzintaram – 5280,30 eiro. Starp vislabāk atalgotajiem deputātiem bijuši arī Artūrs Butāns (NA) ar 5216,79 eiro un Linda Matisone (AS), kura saņēmusi 5216,55 eiro.
Vairāk nekā 5000 eiro septembrī saņēmuši vēl trīs parlamentārieši – Augusts Brigmanis (ZZS) ar 5145,42 eiro, Aiva Vīksna (AS) ar 5089,29 eiro un Jānis Vucāns (ZZS) ar 5017,92 eiro. Savukārt 5000 eiro robežai pietuvojušies Andrejs Judins (JV), kuram izmaksāti 4989,72 eiro, kā arī Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un Agnese Krasta (JV), kuras katra saņēmušas 4948,80 eiro.
Vislabāk atalgoto deputātu vidū ir arī Gunārs Kūtris (ZZS) ar 4850,93 eiro, Raimonds Bergmanis (AS) ar 4823,67 eiro, kā arī Česlavs Batņa (AS) un Juris Viļums (AS), kuri katrs saņēmuši 4804,49 eiro.
Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tomēr parlamentāriešu kopējais atalgojums var būt lielāks, jo par noteiktu amatu pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās paredzēta papildu atlīdzība.
Deputātu atalgojumu katru gadu automātiski pārskata, ņemot vērā vidējās algas un inflācijas izmaiņas valstī. Parlamentārieši nesaņem prēmijas vai piemaksas par piedalīšanos Saeimas un komisiju sēdēs, taču viņiem ir iespēja saņemt īres un transporta izdevumu kompensācijas. To maksimālais apmērs ir atkarīgs no deputāta dzīvesvietas attāluma līdz Rīgai.