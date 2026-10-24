Bezmaksas licenci makšķerēšanai upēs Bauskas novadā saņems arī cilvēki ar retām slimībām
Bezmaksas licenci makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas novadā turpmāk saņems arī cilvēki ar retām slimībām, paredz sabiedriskajai apspriešanai nodotie grozījumi saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē.
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas paredz tiesības saņemt bezmaksas makšķerēšanas licenci arī personām ar retām slimībām, kurām piešķirta reto slimību pacientu identifikācijas karte.
Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumu grozījumus, ar kuriem paplašināts to personu loks, kurām publiskajos ūdeņos ir tiesības saņemt makšķerēšanas licenci par samazinātu maksu vai bez maksas.
Līdz ar to paredzēts noteikt, ka bezmaksas licenci licencētajai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas novada administratīvajā teritorijā varēs saņemt arī personas ar retām slimībām, kurām ir piešķirta reto slimību pacientu identifikācijas karte.
Licencēto makšķerēšanu šajās upēs organizē biedrība "Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība".
Saistošo noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Tā īstenošanai nebūs nepieciešami papildu pašvaldības resursi, jaunu darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšana.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības regulējuma atbilstību aktuālajām normatīvo aktu prasībām un paplašināt bezmaksas makšķerēšanas licences saņēmēju loku.
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