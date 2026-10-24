"Tā ir nekaunība!" latviešu aktieris Gundars Āboliņš asi nokritizējis Saeimas deputātus
Pazīstamais latviešu aktieris Gundars Āboliņš asi kritizējis Saeimas deputātus, kuriem pēc deputāta mandāta zaudēšanas pienākas kompensācija trīs mēnešalgu apmērā.
TV24 ēterā viņš šādas izmaksas nosaucis par nekaunību un ierosinājis aptuveni miljonu eiro novirzīt Bērnu slimnīcas atbalstam.
"Viņi ir saņēmuši pabalstus, reprezentācijas izdevumu kompensācijas un lielas algas, tāpēc tagad – "paldies" un "uz redzēšanos"! Nekādu kompensāciju trīs mēnešalgu apmērā! Par ko?! Par to, ka, atvainojiet, savārījuši sūdus? Vai viņi nezināja, ka riskē netikt pārvēlēti? Zināja gan. Tad pārskaitiet šo naudu Bērnu slimnīcai, kurai tā ļoti noderētu! Nevis vēl izmaksājiet šiem cilvēkiem pabalstus...
Tā taču ir nekaunība! Kaut vai tas gadījums ar viltoto pilsonību – un tev vēl pienākas pabalsts trīs mēnešalgu apmērā?! Kā viņiem nav kauna? Bet, redziet, nauda nesmird. Un mēs viņiem maksāsim..." – raidījumā TV24 "Nedēļa. Post Scriptum" Saeimas deputātu darbu un politisko kultūru asi kritizēja aktieris Gundars Āboliņš.
Vērtējot pēdējā laika vislielāko rezonansi izraisījušos politiskos lēmumus, aktieris uzsvēra, ka politiķiem beidzot pienācis laiks nolikt malā personīgās ambīcijas un sākt domāt par valsts interesēm, nevis par to, kā saglabāt dažu bijušās koalīcijas "veco vēžu" politiskās pozīcijas.
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Šiem deputātiem pienāksies pabalsti triju mēnešalgu apmērā. Parlamentā gan uzsvēra, ka pašlaik nevarot pateikt kopējo izmaksājamo kompensāciju apmēru nepārvēlētajiem Saeimas deputātiem, jo vēl nav apstiprināti vēlēšanu rezultāti un nav oficiāli zināms 15. Saeimas sastāvs. Piemēram, esot jāņem vērā, ka deputāta amata kandidāti var pārdomāt un neturpināt pildīt deputāta pienākumus.
Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču deputāti var saņemt papildu atalgojumu par noteikta amata pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās.
Arī Saeimas preses dienestā atzīmēja, ka katram deputātam ir citāda alga atkarībā no ieņemamā amata, līdz ar to kompensāciju apmērs par trīs mēnešiem atšķirsies, bet pagaidām šo summu aprēķināt vēl nevarot.
Kā noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā.
Ņemot vērā, ka Saeimas deputāta pamata mēnešalga ir 4330 eiro, ja Saeimas deputātu sastāvs nomainās par aptuveni divām trešdaļām, kompensācijās par trijiem mēnešie būtu jāizmaksā vismaz 0,85 miljoni eiro.